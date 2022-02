$!Sinaloa tiene potencial en la industrialización y Mazatlán lo está haciendo muy bien: Centeno Reyes

En su visita a Mazatlán, donde conoció el Parque Aeroespacial, el empresario sostuvo que si bien nuestra entidad no está al nivel de la industria de estados como Nuevo León o Jalisco, Sinaloa tiene potencial para industrializarse.

“Mazatlán tiene una visión de futuro muy importante, que está sabiendo aprovechar, que está planeando, este lugar en el que nos encontramos hoy (Parque Aeroespacial), me parece que tiene una mirada más allá de la inmediatez, en una planeación de un proyecto muy ambicioso, que puede detonar una nueva industria en la región, y pueda traer nuevas inversiones y pueda traer una derrama muy importante, creo que en ese sentido Mazatlán lo está haciendo muy bien y es un buen ejemplo”, explicó.

El ingeniero agregó que en lo que se refiere a la pandemia de Covid-19, si bien sí afectó su impacto, no fue al punto de lo que le generó al comercio, y que se sigue encaminando el crecimiento de la industria.

“En materia industrial no, la afectación se ha dado más en los comercios, que en la industria, la industria normalmente no se ve tan afectada, si bien hemos tenido una afectación, no ha sido tanta la afectación como en el comercio”, sostuvo.