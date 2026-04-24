$!Sinaloense, autista y científico nuclear motiva a jóvenes vulnerables para superarse

Rafael Narcio, Ingeniero en Mecatrónica egresado de la UPSIN, reconocido como Colisionador de Hadrones, habló con estudiantes sobre su experiencia en su conferencia titulada “¿De que estamos hechos?”.
El joven sinaloense, quien a pesar de enfrentar los retos de su condición autista, obtuvo la maestría en Físico Matemático y doctorado en Física y ha estado 5 veces en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (nombre oficial en español) comúnmente conocida por la sigla CERN (sigla provisional utilizada en 1952, que responde al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear.
Se trata de la organización de investigación europea que opera el laboratorio de Física más grande del mundo y actualmente cuenta con 22 Estados miembros y hasta ahí llegó con su sueño de niño, de alcanzar la luna y las estrellas, narró su maestra Yuriko Kitaoka, quien invitó a su ex alumno a exponer ante el estudiantado de la Secundaria General 3, Genaro Estrada, ubicada en la colonia Francisco Villa de Mazatlán, como parte de su formación académica de la materia de ciencias y física.
Ahí les compartió su experiencia y de como ha superado las barreras de su autismo para lograr sus sueños.
Como parte del tema del universo en Ciencia Fisica, los maestros Roberto G. Barbosa y Claudia Yuriko Kitaoka, invitaron a el expositor Ingeniero en mecatrónica en UPSIN, han buscado motivar a los estudiantes para que a pesar de los obstáculos que se les presenten pueden lograr sus metas y que solo es cuestión de enfocarse y buscar las oportunidades, porque no llegan solas sin esfuerzos.
En la semana, también sostuvieron una velada astronómica ante la gran inquietud que tienen por conocer el universo y los planetas con el respaldo de la Sociedad Astronómica de Mazatlán (Samaz).