$!Sinaloense, autista y científico nuclear motiva a jóvenes vulnerables para superarse

Rafael Narcio, Ingeniero en Mecatrónica egresado de la UPSIN, reconocido como Colisionador de Hadrones, habló con estudiantes sobre su experiencia en su conferencia titulada “¿De que estamos hechos?”.

El joven sinaloense, quien a pesar de enfrentar los retos de su condición autista, obtuvo la maestría en Físico Matemático y doctorado en Física y ha estado 5 veces en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (nombre oficial en español) comúnmente conocida por la sigla CERN (sigla provisional utilizada en 1952, que responde al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear.

Se trata de la organización de investigación europea que opera el laboratorio de Física más grande del mundo y actualmente cuenta con 22 Estados miembros y hasta ahí llegó con su sueño de niño, de alcanzar la luna y las estrellas, narró su maestra Yuriko Kitaoka, quien invitó a su ex alumno a exponer ante el estudiantado de la Secundaria General 3, Genaro Estrada, ubicada en la colonia Francisco Villa de Mazatlán, como parte de su formación académica de la materia de ciencias y física.