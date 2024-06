MAZATLÁN._ Pese a que hay un nuevo reglamento que indica que se tiene que hacer una convocatoria para nombrar al titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, la Síndico Procuradora no quiere emitir el documento e insiste en que sea a través de una propuesta suya, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ella insiste en el viejo esquema de no convocar, de hacerlo como se hacía a la antigüita, de una propuesta de ella y que el Cabildo se la ratifique, nosotros decimos: aplica el nuevo reglamento, entonces ella se ha venido amparando, ha venido metiendo recursos para no hacerlo, está en su derecho sí, pero yo creo que eso no es conveniente si lo que queremos es que haya más participación, que sea más transparente no podemos ir en contra de eso”, añadió González Zataráin en entrevista.

Precisó que el nuevo reglamento establece que la titular de la Sindicatura en Procuración, en este caso quien está al frente es Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, debe emitir la convocatoria para que participen los ciudadanos que así lo deseen y que cumplan con los requisitos, no nada más los que ella proponga al Cabildo.

“Puede ser cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, que tenga experiencia, que tenga el conocimiento, que no tenga ninguna relación con el Gobierno, son requisitos muy claros y creo que lo mejor es que no lo saquen debajo del escritorio, sino que lo abras a que participen organizaciones, asociaciones, ciudadanos, a que participe todo mundo”, continuó el Alcalde.

Reiteró que es facultad de la Síndico Procuradora emitir dicha convocatoria y como Alcalde ha estado llamando, exhortando que lo haga.

“Nosotros hemos llamando, exhortando a que lo haga, es su facultad, no se la podemos tampoco reprimir, al contrario le hemos reconocido que es su facultad, así está reconocido en la ley, y en espera de que ella considere oportuno convocar poderlo convocar a través de este nuevo reglamento”, expresó González Zataráin.

Ya en una ocasión el Cabildo de Mazatlán rechazó nombrar como titular del Órgano Interno de Control a una persona propuesta por la actual Síndico Procuradora.

Por ello actualmente Rafael Padilla Díaz funge como encargado del despacho de dicho Órgano Interno de Control hasta que se nombre a quien lo sustituirá, pues él mismo ya concluyó dos periodos consecutivos como titular para el que fue nombrado.