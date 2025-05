Sindicato del Ayuntamiento de Mazatlán pone queja ante la CEDH por falta de medicamento y de salud

Ante el hartazgo que tiene ya por la atención de la salud que no está funcionado y la falta de medicamentos en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, entre 10 a 15 integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán han acudido a presentar quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, informó la secretaría general de la agrupación sindical, Laura Elena Tirado Aguilar.

”Ahorita ya hay personas que nos han externado que ya están con el hartazgo y han ido a Derechos Humanos, esperemos y no les cambien ciertas indicaciones que los especialistas dan para salir favorecidos, ya tengo una trabajadora que no se le consultó a su niña, que ella lo estaba pagando el endocrinólogo y no la ha visto el doctor, resulta ahora que sí la vio, etcétera, son cosas que en su momento van a salir”, añadió Tirado Agukar previo a la marcha para conmemorar el Día del Trabajo.

”Pero no se vale, cómo vas a contestar como director (Carlos Virgilio Mestiamec Muñiz) algo que no es real y aquí la trabajadora está súper molesta, dice por qué me estás alterando algo que en realidad no ha sucedido”.

Dijo no recordar si son como 10 ó 15 trabajadores que ya están muy enfadados y ya han acudido a Derechos Humanos.

”Es más o menos aproximado que tengo yo en mente porque se han acercado conmigo, y dicen, sabe qué, hicimos el siguiente paso, ya estamos enfadados, no es posible que tengamos desde el mes de noviembre sin surtir los medicamentos y que nos traigan vuela y vuelta y que no nos lo quieran reembolsar, si lo compraban ellos algunos pueden, algunos no y que no les podían también reembolsar esa cantidad que gastaban por el medicamento”, reiteró.

Agregó que los demás derechos para los cerca de mil 200 trabajadores sindicalizados y 600 jubilados están muy lentos, a lo mejor la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tiene las ganas de salir adelante, pero si sus directivos no funcionan no lo va hacer.

”Cómo es posible que tengamos alguien en Recursos Humanos que tenga que pedir permiso para (otorgar) unas vacaciones, si ella tiene la batuta tantas cosas que hay irle a pedirle a la Presidenta un permiso para dar vacaciones donde nada más es analizar, es Recursos Humanos, tiene que tener esa facultad, si voy y le llevo categorías que son cosas que tienen que avanzar por ende, por los trabajadores porque ya están funcionado (dice) déjeme analizarlo, revisa cuánto tienes con este tema, si son bases sindicales lo mismo, ya platicar y platicar por favor, si no tienes alguien que sabe dirigir se te va hacer una bola de nieve porque hay tantas cosas pendientes, tanto el Tesorero tiene sus cosas pendientes como la Alcaldesa, como el Secretario del Ayuntamiento”, continuó.

Recalcó que se tiene que tener tanto el Recursos Humanos como en una dirección que es tan delicada como es el Hospital Municipal alguien competente, que sepa cómo va hacer el proceso.

”No puedes tener en el servicio médico, regresando a eso, cuando es un proceso tan delicado porque quieres corregir a lo mejor algunos errores que se venían haciendo costumbre, pero eso tiene que seguir fluyendo, cuál es el Plan B, no lo hay, esa es mi inconformidad y no de su servidora, de todos aquellos que se acercan a su servidora, el reclamo a la salud es lo principal, lo otro pues de alguna manera lo tenemos que sacar, las cláusulas que han sido violentadas”, subrayó.

Reiteró que la salud para los trabajadores sindicalizados y sus derechohabientes no está funcionando y no se entregan medicamentos a pacientes con enfermedades crónico degenerativas como la diabetes.

”La salud no está funcionando, hay muchas decadencias, por ejemplo el medicamento, hasta el día de ayer tenía tres semanas el medicamento en el almacén, no salía, al paciente se le regresaba, se le volvía a emitir una receta porque ya estaba caducada en tiempo, volvían a hacer cola, etcétera, etcétera, el día de ayer se surtió un porcentaje que es muy poco el porcentaje que se está, ahorita tenemos algunos jubilados que ya otra vez les están dando para atrás que porque ya se terminó el que llegó, crónicos degenerativos en su momento y los crónico degenerativos sí había un faltante”, dio a conocer.

”(Argumentaban) que era un proceso burocrático que se tenía que cumplir y que no podían brincarse las trancas, entonces ahí pues sí, pero siempre debe de haber un Plan B, el Plan A es detener y hacer lo mejor posible, que las cosas fluyan, y el Plan B mientras se hace aquello y se corrige lo otro sigue avanzando sin excederse porque con la salud no se juega y no se espera, ahí tenemos una compañera de barrido humano, hay otros, pero en sí tenemos muy vivido ésto, una paciente que por no darle su medicamento en tiempo y forma la glucosa (le llegó) hasta 700, le corrigieron en ese momento porque se tiene que corregir, pero volvió a decaer y estaba el faltante de medicamento, que ellos no tienen ni mil pesos para comprar un medicamento que más o menos es lo que fluctúa”.

Eso ocurrió el viernes pasado, que la señora casi se iba (se moría), no le surtían el medicamento, se tuvo que presionar un poco y le surtieron a ella y el resto se quedó esperando porque dijeron que les iban a autorizar, a algunos sí les dieron, a otros les dijeron espérense tantito hasta el martes, se habló con la Alcaldesa.

”Mientras no haya un director que sepa dirigir, que sepa de planes, de estrategias, esto va a seguir pasando, si el director no se aplica, porque es la verdad,, porque hay muchas cirugías pendientes, así sea amigdalectomías que son las de la garganta, así sean de traumatología que a lo mejor conservas la vida, pero te está dando lata una rodilla son urgencias para el paciente y eso no puede esperar, sí hay bastantes trabajadores que sus familiares o ellos mismos están esperando una cirugía”, expresó.

También dio a conocer que pese a que fue rehabilitada, hasta el momento no se ha puesto en funcionamiento el área de Quirófanos en el Hospital Municipal porque hay detalles que se tienen que atender, por lo que están sin ser utilizada desde marzo del 2022 cuando fue clausurada por la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios por no cumplir con todos los requisitos para su operación.