$!Síndicos y comisarios plantean sus problemáticas en reunión con alcaldesa y funcionarios

En un esfuerzo por fortalecer la coordinación y escuchar de manera directa las necesidades, propuestas y proyectos de cada comunidad, el Gobierno de Mazatlán llevó a cabo una reunión con distintos representantes de las ocho sindicaturas y 64 comisarías del Municipio, quienes también presentaron sus inconformidades.

Los síndicos y comisarios rurales expusieron las problemáticas que ha sostenido cada una de sus comunidades a lo largo de los últimos meses, destacando la falta de acercamiento de las autoridades en algunos casos y la falta de atención puntual a obras que les habían prometido hace tiempo.

Entre las problemáticas que se dieron a conocer está la del Habilito del Tubo, quienes pidieron ayuda para atender el caso de una laguna hecha con aguas residuales, ubicada a espaldas del Cereso, la cual nos les permite desplazarse a otras comunidades y sigue generando malos olores cerca de sus viviendas.

En la comisaría del Venadillo presentaron una situación que tienen padeciendo desde hace tiempo con un espacio que buscan convertir en un campo de futbol, y ha quedado pendiente con Obras Públicas; además de una invasión que ha dado problemas en el mismo predio.

En el Pozole señalaron que no han recibido la atención adecuada por parte de las autoridades, mientras solicitan que les lleven trabajos de pavimentación a sus calles.