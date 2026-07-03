$!Síndicos y comisarios plantean sus problemáticas en reunión con alcaldesa y funcionarios

En un esfuerzo por fortalecer la coordinación y escuchar de manera directa las necesidades, propuestas y proyectos de cada comunidad, el Gobierno de Mazatlán llevó a cabo una reunión con distintos representantes de las ocho sindicaturas y 64 comisarías del Municipio, quienes también presentaron sus inconformidades.
Los síndicos y comisarios rurales expusieron las problemáticas que ha sostenido cada una de sus comunidades a lo largo de los últimos meses, destacando la falta de acercamiento de las autoridades en algunos casos y la falta de atención puntual a obras que les habían prometido hace tiempo.
Entre las problemáticas que se dieron a conocer está la del Habilito del Tubo, quienes pidieron ayuda para atender el caso de una laguna hecha con aguas residuales, ubicada a espaldas del Cereso, la cual nos les permite desplazarse a otras comunidades y sigue generando malos olores cerca de sus viviendas.
En la comisaría del Venadillo presentaron una situación que tienen padeciendo desde hace tiempo con un espacio que buscan convertir en un campo de futbol, y ha quedado pendiente con Obras Públicas; además de una invasión que ha dado problemas en el mismo predio.
En el Pozole señalaron que no han recibido la atención adecuada por parte de las autoridades, mientras solicitan que les lleven trabajos de pavimentación a sus calles.
Entre tanto, en El Quelite buscan que les arreglen ciertas calles del panteón, además de solicitar unas pelotas para los juegos de beisbol de la localidad y el mantenimiento a la plazuela.
Asimismo, el representante de Mármol se quejó de que varios funcionarios solo van a visitar la comunidad cuando hay campañas, pero después no regresan más.
Por tanto, exigen que se escuchen las necesidades de los pobladores, especialmente la de desazolvar el arroyo del lugar, ya que se acerca.ma temporada de lluvias.
Por parte de El Salto, la solicitud fue que manden más pipas de agua para abastecer a la comunidad, ya que tienen meses sin agua.
Mismo caso que sucede en Las Tinajas y Las Chicuras, donde reclaman que a veces las pipas no llegan semanales a dichas regiones.
En tanto, en La Amapa necesitan un desazolve urgente para su arroyo, el cual fue solicitado desde hace un año y dos meses, pero no ha conseguido respuesta.
De parte del Gobierno de Mazatlán, la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna, expresó que el acercamiento fue para fortalecer la comunicación institucional, así como definir estrategias de atención que contribuyan al desarrollo de la sindicaturas y comisarías del municipio.
Valeria Guadalupe González, directora de Evaluación y Enlace Zona Rural, también reconoció el compromiso entre los síndicos y comisarios para hacer escuchar las necesidades de sus poblados; sin embargo, recordó que todas éstas peticiones llevan un proceso a través de dependencias como Obras Públicas y Jumapam.