Sistema de registro digital ha dejado comentarios positivos de padres y alumnos, señala Vicerrector de la UAS

Tras dos semanas de haber implementado un nuevo método de seguridad que registra digitalmente la entrada de estudiantes al plantel, el Vicerrector de la UAS en la zona sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, indicó que este programa ha tenido comentarios muy positivos por parte de los padres de familia.

Señaló que al recibir la notificación vía WhatsApp, los padres se sienten más tranquilos de saber el momento exacto en que salen sus hijos llegan a clases y también cuando parten a sus hogares. Este método se implementó por ahora solo en preparatorias.

”Son ya dos semanas donde hemos podido ver con mucha satisfacción, con comentarios positivos recibidos de parte de los padres de familia, sobre cómo han aceptado esta nueva implementación tecnológica, que es a través de un sistema de notificaciones vía WhatsApp”, indicó Tostado Ramírez.

”Ellos reciben (la notificación) en el momento exacto donde su hijo ingresa al campus y también cuando sale del campus al término de su jornada escolar. Algo que le da mayor seguridad al estudiante, además de prevención sobre todo y tranquilidad al padre de familia”.

En cuánto a la recepción por parte de los estudiantes, Tostado Ramírez dijo que los jóvenes han aceptado bien el sistema digital en estas semanas, pues además de tener un contacto directo con sus padres, también están viendo como la Universidad se preocupa por su seguridad.

”De los estudiantes con los que he podido tener comunicación directa, pensé que algunos iban a mostrar cierta inconformidad de que el papá sepa dónde están, pero la verdad ha sido también muy aceptado. Yo creo que ellos se sienten contentos de ver cómo la Universidad se preocupa por su seguridad y cómo mantiene esa vinculación y comunicación con sus papás”.

Informó que tan solo el primer día de clases, en la escuela Antonio Rosales se pudieron mandar más de 800 mensajes a los padres de familia; mientras que en la Preparatoria Jaramillo fueron mil.

Añadió que en esta última hubo una complicación con la conectividad al principio, pero pudo solucionarse a los pocos días y continuar con el monitoreo digital.