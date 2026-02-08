$!Sitian Fuerzas Federales el Semefo en Mazatlán donde familiares acuden a identificar cuerpos exhumados de fosa en El Verde, Concordia

Elementos de las Fuerzas Federales mantienen sitiadas las instalaciones del Servicio Médico Forense y de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado en Mazatlán a donde están acudiendo familiares de las personas halladas sin vida en la fosa en El Verde, Concordia, para identificarlas. En el Semefo en resguardo en tanto en las calles Río Quelite como en la calle Ramón López Alvarado y está a cargo de personal del Ejército Mexicano y de la Secretaria de Marina Armada de México.

Mientras que en la Unidad Administrativa en mención, también en el Fraccionamiento Tellerías, en este puerto, el sitio lo mantiene personal de la Semar y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento se ha dado a conocer que ya fue identificado un ingeniero zacatecano, José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizla Solver, privados de la libertad el 23 de enero por un grupo de personas armadas en la ciudad de Concordia.









