Situación de inseguridad también afecta las actividades del sector eclesiástico: Obispo

Tras un año de que inició la guerra entre grupos delictivos en Sinaloa, la situación de violencia e inseguridad continúa haciendo eco en las vidas de los ciudadanos, e incluso el sector eclesiástico se ha visto afectado con la cancelación de algunos eventos que tenían programados al sur del estado.

Uno de estos casos fue el de un campamento eucarístico para jóvenes que tenían planeado llevar a cabo el próximo mes en El Rosario; sin embargo, tuvo que ser movido debido a que no se puede garantizar el bienestar de todos; así lo dio a conocer el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa.

“(La violencia) modifica mucho las cosas. Por ejemplo, nosotros pensábamos el 25 de octubre tener un Campamento eucarístico juvenil en El Rosario de dos días. Al final va a ser nada más de un día y aquí en Mazatlán porque es difícil la situación, no hay condiciones como para la movilización. Entonces, sí va influyendo nuestras vidas y en nuestras organizaciones”, contó Espinosa Contreras.

Señaló que todos los sinaloenses deben seguir adelante confianza que esta situación pasará pronto si cada quien poner su granito de arena, aunque siempre con realismo de lo que pasa. Mientras que admite que las autoridades no han dado muchos resultados con sus estrategias de seguridad.

“Lo que tenemos que hacer es seguir adelante y desear que el Gobierno tenga la clarividencia de crear una estrategia más oportuna y eficiente, que hasta el momento, pues no se ven mucho los resultados”.

“Yo creo que lo debemos ver con realismo y con esperanza pensando que todo puede mejorar si cada quien pone su parte, pero con realismo de saber que las cosas no están como lo deseamos, sino que hay inseguridad, hay violencia y hay miedo. Entonces, debemos movernos en esa realidad, pero con la esperanza que todo puede ser mejor”.

En tanto, destacó la labor de los medios de comunicación por mantener informados a todos los ciudadanos sobre esta delicada situación que ya va para 13 meses; misma que nos obliga a no ser insensibles con nuestras semejantes y las desgracias que están pasando.

“Estamos en una situación muy grave, muy delicada. Afortunadamente la prensa y los medios de comunicación difunden todo lo que sucede. Eso es muy oportuno porque aún así uno puede quedarse, irse formando como con una coraza y no hacerse insensible”.

“Yo creo que es importante no caer en la insensibilidad o indiferencia, sino hay que preocuparnos y en ese sentido de los medios es laudable su labor porque nos están recordando que la violencia existe, que los desaparecidos se están dando, que los atracos en las carreteras se dan. Entonces, estar alertas, estar cada quien con sus previsiones”.