La situación de seguridad en Culiacán ha puesto a las autoridades de Mazatlán “a la expectativa, muy al pendiente y muy comunicado, sobre todo con la parte de seguridad”, según declaración del Alcalde Édgar González Zataráin, cualquier acontecimiento en Culiacán afecta a Mazatlán debido a la cercanía entre ambas ciudades, aunque el conflicto está focalizado, las autoridades locales se mantienen pendientes y coordinadas.

“Independientemente de qué vaya a ocurrir, lo que ocurra siempre Culiacán nos pone en alerta, porque aunque para unos está lejos, para nosotros como autoridades se nos hace muy cerca, pues te ponen menos de dos horas acá, de inmediato”, señaló.

“Nosotros aquí igual, de esa forma, tratar de estar a la expectativa, son parte de los protocolos, no porque estemos alarmados de que haya algún aviso de que vengan hacía acá, no, en particular está muy focalizado. Pero sí vamos a estar atentos, no deja de causarnos ruido o de causarnos preocupación en ese sentido”, añadió.

El Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, ha estado en constante comunicación con el alcalde desde la madrugada. González Zataráin mencionó que, aunque no hay señales de que la situación se traslade a Mazatlán, se mantienen en alerta.

El alcalde subrayó que la situación en Culiacán afecta la imagen de Sinaloa y que a pesar de los esfuerzos para cambiar el estigma que rodea a la región, este tipo de situaciones no ayudan a mejorar la percepción pública. Las noticias de violencia en Culiacán rápidamente se convierten en noticias nacionales e incluso internacionales, afectando la reputación del estado.

Mazatlán, al ser un destino turístico importante, enfrenta retos diferentes a Culiacán. Mientras Culiacán depende del turismo empresarial y comercial, Mazatlán recibe turistas más enfocados en el ocio y las vacaciones, destacó que quienes conocen la dinámica de Sinaloa suelen tomar sus precauciones y continúan visitando Mazatlán. Sin embargo, aquellos que consideran visitar el puerto por primera vez pueden sentir inquietud ante las noticias.

El alcalde aclaró que la violencia no afecta directamente a los ciudadanos comunes o a los turistas en Mazatlán. No obstante, los incidentes en otras partes del estado generan temor y afectan los esfuerzos para atraer visitantes.

“Esto aunque para el ciudadano común no es un problema porque no te están secuestrando, no te están atentando contra el ciudadano, de todas maneras no deja de ser un problema, un temor. Y eso no ayuda en nada por el tema de lo que pretendemos”, mencionó.

También comentó sobre la afectación económica que estos conflictos generan en Culiacán, afectando principalmente al sector comercial y de negocios. Esta realidad, según él, no se ve de la misma manera en Mazatlán, donde el impacto directo es menor.

González Zataráin enfatizó que mantiene comunicación constante con el Secretario de Seguridad Pública para estar al tanto de cualquier cambio en la situación. Recordó episodios anteriores como el ‘Culiacanazo’, donde la coordinación entre autoridades fue crucial.