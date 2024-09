MAZATLÁN._ Un nuevo bloqueo de caminos registrado la mañana de este domingo cerca de la Caseta Mesillas-Concordia en el que un trailer fue incendiado, volvió a encender las alarmas de la violencia en la zona sur de Sinaloa, sin embargo, aunque reconoce que es algo preocupante, el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin reitera que el puerto se encuentra fuera de cualquier peligro por ahora.

“Obviamente no deja de ser preocupante porque son temas de bloqueos de carreteras, afortunadamente no tiene que ver con enfrentamientos, por eso hay que definir dos cosas que son muy distintas: los bloqueos han sido bloqueos, no enfrentamientos, y esos bloqueos los hacen para disuadir, están marcando los territorios, pero afortunadamente han estado fuera de lo que es el municipio”, señaló González Zataráin.

“En Mazatlán no ha habido ningún bloqueo, han sido en Concordia, han sido en San Ignacio, en la Labradas que son de San Ignacio, muy cerca sí, pero afortunadamente Mazatlán no ha tenido ese problema”.

Mencionó que se han estado atendiendo los reportes de autos sospechoso y posibles altercados en la ciudad, pero ninguno ha requerido un operativo importante, por lo que asegura que ellos serán quienes alertan a la población de algún hecho fuerte si es que este llega a suceder.

“No hemos tenido ningún incidente, hemos tenido muchos falsos reportes, se han acudido a todos los falsos reportes en Mazatlán y no hay absolutamente ninguno. No es que queramos ocultar algo, es que tampoco es bueno mentirle a la gente en el sentido de que tenemos problemas porque no los hay; si así fuese la situación ya hubiéramos informado, somos responsables, vamos a jugar primero como priorizar la seguridad de la ciudadanía, pero tampoco podremos alertarlos de la nada”.

El presidente municipal dijo que pese a los altercados de bloqueo en carreteras, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han cumplido su misión de apaciguar las aguas en dicho zonas, mientras vuelve a asegurar que Mazatlán no cuenta con altercados de alto riesgo.

“En este momento sí hemos sido cuidadosos, muy responsables y se hemos estado monitoreando; obviamente sí se ha bloqueado la carretera, pero también se han estado liberando hay que decir esa parte, acude el Ejército, la Guardia Nacional de forma rápida y las libera, entonces, es un tema que vamos a seguir tratando en los próximos días, pero no hay nada todavía que ponga en riesgo a la población de Mazatlán”.