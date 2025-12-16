Sixsiri Abigail sueña con ser artista y pide a los Reyes Magos muchos regalos para seguir aprendiendo

MAZATLÁN._ Con una sonrisa tímida, pero mucha confianza en el interior, la pequeña Sixsiri Abigail ya espera ansiosa la llegada de los Reyes Magos, a quienes pide con anhelo regalos como juguetes de dinosaurios, una muñeca Monster Hight o un juego de mesa ‘Operando’.

A sus 8 años, Abigail va en tercero de Primaria y su materia favorita son las Matemáticas, a las que califica como “un juego para mí”.

Junto a su mejor amiga Valentina, le gusta practicar futbol y sueña con ser algún día la mejor jugadora del mundo.

Sin embargo, lo que más le gusta a la pequeñita son las artes, pues con ellas puede relajarse y echar a volar su imaginación. Es por eso que también le gustaría recibir regalos como pinturas, pinceles, colores y varios lienzos donde pueda plasmar su arte y sentirse la más grande artista.

“Me gusta jugar futbol, pero también podría ser profesional pintando, haciendo artes, que es lo que me gusta. Mis colores favoritos son azul, verde y negro. Me gusta pintas porque me tranquiliza, me relajo y dejo salir mi ser inferior y dejo explorar mi imaginación”, dijo en entrevista con Noroeste dentro de la campaña Sé un Rey Mago, que organiza Noroeste desde hace 34 años.

Sixsiri Abigail cuenta que es muy unida a su hermanito Hazael, a quien cuida, quiere y apoya mucho cuando se siente triste: “Cuando él se siente triste lo ayudo y lo hago hacer sonreír”, explicó ella, quien comparte su amor por los Dinosaurios de familia.

Como petición especial para Melchor, Gaspar y Baltasar, la pequeña Abigail mencionó que quiere pasar unas felices fiestas junto a su familia, para que todos puedan disfrutar y jugar muchos juegos de mesas en unidad.

FAMILIA

El familiar de Sixsiri Abigail es su tía, Griset Alejandrina Becerra Gamboa, quién desapareció el pasado 13 de noviembre de 2024 en la Colonia San Antonio y hasta la fecha se desconoce su paradero.

LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.

PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados.