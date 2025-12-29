Sobrepasan accidentes viales trágicos en diciembre y aún no termina, advierte autoridad

En diciembre siempre se disparan los accidentes y más entre los jóvenes porque se exponen en demasía manejando con exceso de velocidad, alcoholizados, la diversión como los que hacen acrobacias, las rodadas del terror y en ocasiones de arrancones en donde que pueden perder la vida al ver la moto como juego, advirtió Carlos Ordóñez, director de Educación Vial.

Las cifras lamentables del año 2025 de enero a diciembre reflejan 49 decesos, 10 más del 2024, contabilizando a 27 motociclistas, 4 conductores, 7 peatones, 5 ciclistas y 6 pasajeros.

Citó que en estos días se incrementó el operativo de revisión para prevenir accidentes de tránsito.

En vísperas de los festejos de fin de año exhortó no manejar alcoholizado para que llegues sanos y salvos a casa.

Y es que, a la fecha, suman 49 los descensos, 11 más del 2024 y la gran mayoría son motociclistas, alertó Ordóñez.

“Yo siempre he dicho que es mejor que te quiten los carros o ser detenido, que pasar la noche en alguna morgue o fallezca en algún accidente de tránsito”.

Lamentó que haya padres que se enojan en lugar de reflexionar que cuando se detenga a sus hijos en algún alcoholímetro es mejor a recibir una mala noticia.

“Muchas veces los papás se molestan porque le llaman que le quitaron el carro a su hijo porque pasó por el alcoholímetro. Pero debe darle gusto porque lo agarraron y no tuvo un accidente. Pero así somos los mexicanos”.

Para el director de Educación Vial, a los choferes y más si son jóvenes se les hace fácil hacer acrobacias, ir en exceso de velocidad y manejar alcoholizados por lo que han fallecido 8 motociclistas tan solo en diciembre expuso.

A tres días de cerrar el 2025, el responsable de promover la educación vial en la zona sur, recomendó se disfruten de los últimos festejos de diciembre sin manejar si se va a beber sin excesos de alcohol.

“Es mejor no manejar tomado porque pueden perder la vida y es necesario que respeten los alcoholímetros”, dijo.

El funcionario reiteró que es mejor ser detenido a tener un accidente y ser recogido en la morgue.

Por último, pidió a los motociclistas a respetar velocidades permitidas y señalamientos de alto y distancias entre los vehículos para prevenir siniestros.

Dijo que a la fecha los casos lamentables ya sobrepasaron un 10 por ciento más de muertes por accidentes entre los motociclistas del mismo periodo del 2024.