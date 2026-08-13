$!Socavón en Cerritos provoca fuga de aguas negras hacia Estero del Yugo

Un socavón que se formó tras las fuertes lluvias del pasado fin de semana en la calle Del Yugo, en la zona de Cerritos, habría provocado el colapso de una tubería de drenaje y el vertimiento de aguas residuales hacia el Estero del Yugo, denunció Roberto González Osuna, vecino del sector. El colono de Cerritos señaló que el hundimiento se encuentra en el tramo comprendido entre Avenida Sábalo Cerritos y Playa Cerritos, sobre una vialidad utilizada tanto por habitantes de la zona como por turistas para acceder a la playa. De acuerdo con González Osuna, el daño apareció después de las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana, cuando observó que parte del pavimento había cedido y que basura y otros materiales fueron arrastrados por la corriente.







“Ese día precisamente me topé con que se había quebrado el pavimento, pero como cayó mucha agua, entonces mucha basura se fue y se azolvó ahí. El hoyo está grande”, comentó. De esta forma, expresó que, posteriormente se detectó que el agua continuaba fluyendo por el lugar y, según su apreciación, el colapso del pavimento también dañó la tubería principal de drenaje que atraviesa la zona. “El colapso del pavimento ocasionó que se colapsara el tubo de drenaje que pasa por ahí. Entonces eso ocasionó que el agua, en lugar de irse hacia la planta tratadora que está acá abajo, se esté vertiendo ahí en el Estero del Yugo”, declaró. González Osuna indicó que acostumbra caminar diariamente por la playa y los alrededores del Estero del Yugo, por lo que conoce el comportamiento habitual de este cuerpo de agua. En este sentido, señaló que la descarga no resulta fácilmente visible debido a que estaría siguiendo el cauce natural utilizado para desalojar el agua pluvial de la zona, sin embargo, afirmó que el olor a drenaje se ha intensificado y durante las noches alcanza las viviendas cercanas.





