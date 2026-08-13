$!Socavón en Cerritos provoca fuga de aguas negras hacia Estero del Yugo

Un socavón que se formó tras las fuertes lluvias del pasado fin de semana en la calle Del Yugo, en la zona de Cerritos, habría provocado el colapso de una tubería de drenaje y el vertimiento de aguas residuales hacia el Estero del Yugo, denunció Roberto González Osuna, vecino del sector.
El colono de Cerritos señaló que el hundimiento se encuentra en el tramo comprendido entre Avenida Sábalo Cerritos y Playa Cerritos, sobre una vialidad utilizada tanto por habitantes de la zona como por turistas para acceder a la playa.
De acuerdo con González Osuna, el daño apareció después de las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana, cuando observó que parte del pavimento había cedido y que basura y otros materiales fueron arrastrados por la corriente.
“Ese día precisamente me topé con que se había quebrado el pavimento, pero como cayó mucha agua, entonces mucha basura se fue y se azolvó ahí. El hoyo está grande”, comentó.
De esta forma, expresó que, posteriormente se detectó que el agua continuaba fluyendo por el lugar y, según su apreciación, el colapso del pavimento también dañó la tubería principal de drenaje que atraviesa la zona.
“El colapso del pavimento ocasionó que se colapsara el tubo de drenaje que pasa por ahí. Entonces eso ocasionó que el agua, en lugar de irse hacia la planta tratadora que está acá abajo, se esté vertiendo ahí en el Estero del Yugo”, declaró.
González Osuna indicó que acostumbra caminar diariamente por la playa y los alrededores del Estero del Yugo, por lo que conoce el comportamiento habitual de este cuerpo de agua.
En este sentido, señaló que la descarga no resulta fácilmente visible debido a que estaría siguiendo el cauce natural utilizado para desalojar el agua pluvial de la zona, sin embargo, afirmó que el olor a drenaje se ha intensificado y durante las noches alcanza las viviendas cercanas.
“No se ve mucho porque desgraciadamente es en la salida del agua pluvial natural que tiene aquí esta zona. Entonces se vierte por ahí y está cayendo ahí, y la gente se da cuenta porque huele mal”, expresó.
El vecino manifestó preocupación por las posibles consecuencias ambientales y de salubridad que la descarga pudiera ocasionar en el Estero del Yugo y, posteriormente, en las playas de Cerritos.
“Yo conozco perfectamente y sé el daño que está haciendo a la fauna, a todos los animalitos. Ahorita ya debe haber una mortandad de animalitos ahí en el Estero del Yugo”, manifestó.
Por tal motivo, advirtió que el agua acumulada en el estero eventualmente puede alcanzar el mar cuando se abre la desembocadura, por lo que teme que la contaminación termine extendiéndose hacia la zona de playa.
“El principal problema es la contaminación que está ocasionando esa derrama de agua negra”, dijo.
Además del posible daño ambiental, González Osuna alertó sobre el riesgo que representa el hundimiento registrado sobre la calle para automovilistas y peatones que de manera recurrente visitan esa zona de playas.
Asimismo, detalló que el socavón afecta únicamente uno de los dos sentidos de circulación de la calle Del Yugo y que aproximadamente el 70 por ciento del carril se encuentra dañado.
“La calle sí la tiene un 70 por ciento dañada y está el hueco ahí grande; está peligrosísimo”, señaló.
El vecino explicó que la banqueta y la guarnición permanecen sin afectaciones importantes, pero el deterioro del pavimento ha dejado poco espacio para el tránsito de vehículos.
Ante la situación, autoridades municipales colocaron señalamientos preventivos de color naranja para advertir a quienes circulan por la vialidad, aunque, consideró que persiste el riesgo, particularmente durante la noche y para las personas que utilizan esta ruta para llegar a la playa.
“Ya quedó un pedacito nada más para pasar. Los peatones pueden caer ahí porque pasa mucha gente por ahí que va hacia la playa. Es en la salida hacia Playa Cerritos”, externó.
En lo que respecta a la respuesta por parte de las autoridades, González Osuna aseguró que desde el lunes 10 de agosto comenzó a buscar su intervención, al presentar un reporte ante Atención Ciudadana y también realizó un aviso al 911.
Sin embargo, hasta la tarde de este jueves 13 de agosto, el problema continuaba sin ser atendido.
El vecino relató que acudió tanto a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán como a Obras Públicas municipales, pero ambas dependencias se atribuyen mutuamente la responsabilidad de intervenir.
Además, consideró necesario que las dependencias municipales coordinen los trabajos para determinar el origen del daño, reparar la tubería y conducir nuevamente las aguas residuales hacia la infraestructura correspondiente.
Finalmente, González Osuna señaló que la situación también representa un problema para la imagen turística de Cerritos, debido a la cercanía de hoteles, fraccionamientos y accesos a una de las zonas de playa más concurridas del norte de Mazatlán.