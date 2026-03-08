$!Sofía Trejo y María Esther Juárez impulsan a niñas y jóvenes a cuidar el medio ambiente

MAZATLÁN._ Con la meta clara de crear conciencia entre la población, MazConCiencia suma ya siete años de liderar jornadas de limpieza y actividades ambientalistas en beneficio de Mazatlán, una labor que ha venido inspirando a muchas niñas y jóvenes para volverse voluntarias y poner su granito de arena en esta lucha. En el marco del Día Internacional de la Mujer este domingo, María Esther Juárez Nelson y Sofía Trejo Lemus, fundadoras de MazConCiencia, hablan con Noroeste sobre la importancia de tomar las riendas de un proyecto tan importante y con acciones hacerlo crecer como mujeres empoderadas. “El Día de la Mujer es un día para recordarnos la importancia que tenemos nosotras como mujeres y las miles de mujeres que llegaron antes para abrirnos paso y camino a nosotras. Concientizar a las mujeres, empoderarlas y decirles que absolutamente todas nosotras tenemos voz, una voz que es importantísima y si tenemos algo que decir, que lo utilicemos”, señaló María Esther Juárez Nelson. “MazConciencia somos un grupo colectivo, formamos, somos cinco mujeres y un hombre, y siempre estamos abiertas a que se unan muchas más personas. Y bueno, nosotros como mujeres empoderadas queremos seguir siendo y reconociendo el pilar importante que somos dentro de la sociedad”.

La también ex regidora del Cabildo de Mazatlán mencionó que se sienten orgullosas de ser un ejemplo para las nuevas generaciones en el sentido que ellas mismas puedan crear su propia organización o sumarse a las existentes, siempre y cuando sea en favor de cuidar los ecosistemas y para siguir construyendo comunidades más justas para su entorno. “En MazConCiencia queremos ser un ejemplo. Queremos que más personas se sumen y que digan OK, a lo mejor yo no empodero a ellas, pero yo también tengo algo que hacer y tengo algo que decir. Entonces, queremos exactamente empoderarlas a través de nuestro ejemplo y nuestro esfuerzo, para que también ellas puedan hacer algo por su comunidad”, dijo. “Recordarles que el Día de la Mujer no es un día para celebrar, es un día para recordar el trabajo que se ha hecho a través de los años por todas las miles de mujeres que han trabajado arduamente para abrirnos un camino, para que nosotros tengamos derechos, obligaciones y tengamos respeto”.