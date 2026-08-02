$!Solicita colectivo apoyo para adquirir camioneta y fortalecer las búsquedas de personas desaparecidas

Sin embargo, al finalizar las actividades se presentó un contratiempo que complicó el regreso del grupo, pues el vehículo de la Comisión Estatal de Búsqueda que las trasladaba sufrió una falla mecánica y dejó de funcionar, por lo que permanecieron varadas en La Cruz, Elota, hasta ya entrada la noche mientras esperaban apoyo para regresar.

Las buscadoras informaron que la jornada, realizada durante dos días, concluyó sin resultados positivos, aunque señalaron que permitió descartar algunos puntos de interés, información que también consideran relevante dentro de los procesos de búsqueda.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las integrantes del colectivo explicaron que la necesidad de contar con una unidad de transporte quedó aún más evidenciada durante la búsqueda realizada esta semana en las comunidades de Casas Viejas y El Roble, en el municipio de Elota.

Tras concluir una nueva jornada de búsqueda en el municipio de Elota, el colectivo Por Las Voces Sin Justicia lanzó un llamado a la solidaridad de la ciudadanía, empresarios y personas interesadas en apoyar su labor para reunir recursos que les permitan adquirir una camioneta propia, vehículo que consideran indispensable para continuar con las labores de localización de personas desaparecidas.

“Hoy acudimos a la solidaridad de la ciudadanía, empresarios y de todas las personas que deseen sumarse a esta causa. Después de lo ocurrido en nuestra última jornada de búsqueda, nos quedó aún más claro lo importante que sería contar con una camioneta para nuestro colectivo, la cual nos permitiría salir a buscar a nuestros seres queridos”, compartieron.

Ante esta situación, el colectivo agradeció públicamente el respaldo brindado por la Policía Municipal de Elota y por su director, quienes les proporcionaron resguardo durante el tiempo que permanecieron en el lugar.

Las integrantes señalaron que la experiencia reafirmó la importancia de contar con un vehículo propio, ya que ello les permitiría atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos, trasladarse a municipios cercanos como Concordia y Elota, regresar a sitios donde familiares solicitan nuevas búsquedas y ampliar las jornadas de localización en Mazatlán y sus alrededores.

“Lo ocurrido nos recordó la importancia de contar con una camioneta para nuestro colectivo. Tener un vehículo propio nos permitiría responder con mayor rapidez a los reportes, acudir a municipios como Concordia y Elota, regresar a las zonas donde las familias nos solicitan apoyo y buscar a nuestros seres queridos en Mazatlán y sus alrededores”, se lee.

El colectivo destacó que disponer de una camioneta también les daría mayor autonomía para planificar las salidas al campo, reducir la dependencia de otras instituciones y responder de manera más inmediata cuando reciben información sobre posibles sitios de búsqueda.

Asimismo, hicieron un llamado a los habitantes del municipio de Elota para que, en caso de contar con información sobre posibles puntos donde pudiera localizarse a una persona desaparecida, la compartan de manera confidencial con el colectivo.

“A las y los habitantes de Elota, les decimos que vamos a regresar. Si conocen algún lugar, vieron restos o tienen información que pueda ayudar a localizar a una persona desaparecida, envíenos un mensaje de manera confidencial. Cualquier dato puede hacer la diferencia, señalaron.

Finalmente, el colectivo reiteró que continuarán realizando jornadas de búsqueda hasta localizar a sus familiares desaparecidos y agradecieron el apoyo de la ciudadanía para difundir su petición y fortalecer las acciones que desarrollan en distintos municipios del sur de Sinaloa.