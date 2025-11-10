$!Solicita directora de la Secundaria ‘Genaro Estrada’ apoyo de Gobierno para mejoras en la institución

Comenta que ya tuvo la oportunidad de expresarle dichas necesidades a la Alcaldesa Estrella Palacios durante un evento; sin embargo, todavía está esperando a que las autoridades puedan acudir y revisar los problemas que tienen; o bien, llevar algún evento de Lunes Cívico muy pronto.

MAZATLÁN._ Un llamado al Gobierno para atender la necesidades que tiene la Secundaria General “Genaro Estrada” de la colonia Francisco Villa, hizo la directora del plantel, Marlene Méndez Silva, quien asegura que se necesita mejorar entradas y bardas perimetrales para evitar que vuelvan a entrar delincuentes a robar.

“Más que nada (ayuda) con seguridad, porque los delincuentes que se metieron en este periodo donde yo llevo de ser directora, entraron por las bardas. Entonces, no tenemos seguridad en las bardas, no tenemos tampoco una puerta de salida de emergencia y tenemos también condiciones muy caóticas en el pórtico, así como resquebrajándose”, señaló Méndez Silva.

“Sí quisiera que vinieran nuestras autoridades a ver esta situación. Yo ya he hecho algunos documentos para invitarlos. De hecho, en una inauguración de una calle en la Colonia Olímpica tuve el placer de conocer a nuestra Presidenta Estrella (Palacios); muy bonita, muy linda. A todos me dijo que sí, así que yo estoy esperando con mucho cariño que venga y nos visite para hacer un pacto de ayuda aquí en nuestra escuela”.

La directora de Federal número 3 indicó que la ayuda que necesitan gira principalmente con el tema de los recursos, ya que con una nueva autorización podrían blindar las bardas y así garantizar la seguridad a estudiantes y docentes en los siguientes años.

“Ojalá que nos autorice el tema del cercado de la plazita, que nos ayuden con los recursos necesarios para darle seguridad a la escuela, sobre todo con las bardas; el tener un recurso para que en las bardas ya no entren estos delincuentes, principalmente eso”.

La Secundaria General “Genaro Estrada” ha sido víctima en el pasado de robos en sus instalaciones, así como de hechos violentos que sucedieron muy cerca de donde está ubicado el plantel; es decir, en la Avenida Bicentenario.