$!Solicita familia apoyo para localizar a Wilians Jobani

La familia de Wilians Jobani Barrios Martínez lanzó un llamado urgente a la ciudadanía sinaloense para solicitar el apoyo que permita dar con su paradero, después de ser reportado como desaparecido desde el pasado 18 de marzo del 2025, en la comunidad de Villa Unión, del municipio de Mazatlán.
Debido a cuestiones de seguridad y el temor a alguna represalia, los familiares explicaron que no habían emitido un llamado público con anterioridad, por lo que decidieron actuar con cautela durante los primeros días tras la desaparición pero que al día de hoy, es una situación que mantiene en incertidumbre y angustia a sus seres queridos.
Asimismo, expresaron que, ante el paso del tiempo y la falta de información concreta, decidieron hacer público el caso con la esperanza de que la colaboración ciudadana pueda aportar datos relevantes, además de que la decisión de difundir la ficha de búsqueda responde a la necesidad de ampliar el alcance del llamado, confiando en que alguna persona pueda reconocerlo o aportar información útil.
De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Wilians Jobani fue visto por última vez alrededor de las 9:00 horas en su domicilio ubicado en la sindicatura de Villa Unión, sin que desde entonces se tenga conocimiento sobre su ubicación actual.
La familia informó que el caso se encuentra debidamente registrado ante la Fiscalía General del Estado, reiterando su preocupación ante la falta de información, por lo que hizo un llamado urgente a la sociedad para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su localización.
Wilians Jobani mide aproximadamente 1.72 metros de altura, es de tez moreno claro, complexión robusta y rostro redondo, cabello lacio, ojos medianos, nariz recta de base ancha, frente amplia, boca mediana y cejas pobladas.
Como señas particulares, cuenta con una cicatriz entre la ceja, otra en la pierna derecha y diversas cicatrices en el estómago, no cuenta con ningún tatuaje y se desconoce la vestimenta que portaba el día de su desaparición.
Ante la incertidumbre que enfrentan, los familiares pidieron la solidaridad de la comunidad para compartir la información y reportar cualquier avistamiento o dato relevante, recordando que incluso la información anónima puede ser de gran ayuda en estos casos.
Por su parte, las autoridades exhortan a que cualquier información relacionada con el paradero de Wilians Jobani Barrios Martínez sea comunicada a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, al teléfono 6693 27 84 24 o al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.