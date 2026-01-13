$!Solicita familia apoyo para localizar a Wilians Jobani

La familia de Wilians Jobani Barrios Martínez lanzó un llamado urgente a la ciudadanía sinaloense para solicitar el apoyo que permita dar con su paradero, después de ser reportado como desaparecido desde el pasado 18 de marzo del 2025, en la comunidad de Villa Unión, del municipio de Mazatlán.

Debido a cuestiones de seguridad y el temor a alguna represalia, los familiares explicaron que no habían emitido un llamado público con anterioridad, por lo que decidieron actuar con cautela durante los primeros días tras la desaparición pero que al día de hoy, es una situación que mantiene en incertidumbre y angustia a sus seres queridos.

Asimismo, expresaron que, ante el paso del tiempo y la falta de información concreta, decidieron hacer público el caso con la esperanza de que la colaboración ciudadana pueda aportar datos relevantes, además de que la decisión de difundir la ficha de búsqueda responde a la necesidad de ampliar el alcance del llamado, confiando en que alguna persona pueda reconocerlo o aportar información útil.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Wilians Jobani fue visto por última vez alrededor de las 9:00 horas en su domicilio ubicado en la sindicatura de Villa Unión, sin que desde entonces se tenga conocimiento sobre su ubicación actual.

La familia informó que el caso se encuentra debidamente registrado ante la Fiscalía General del Estado, reiterando su preocupación ante la falta de información, por lo que hizo un llamado urgente a la sociedad para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su localización.