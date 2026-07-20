Solicita Gobierno de Mazatlán apoyo con 500 cámaras de videovigilancia al Gobierno federal

Tras dar a conocer que en este municipio se cuenta con poco más de 140 cámaras de videovigilancia funcionando, la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, informó que ya se solicitó el apoyo con 500 de estas cámaras al Gobierno federal y se espera respuesta positiva a esta petición que se hace a la Presidenta de la República.

“Nosotros solicitamos 500 para tener en stock también, pero sí solicitamos bastantes, vamos a ver cuántas nos mandan”, expresó Osuna Zavala en entrevista tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que este lunes se realizó en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, en este puerto.

El Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, manifestó que de las cámaras de videovigilancia que actualmente se tienen instaladas en Mazatlán más de 140 de ellas están funcionando, por ello la insistencia de pedir apoyo para el número de estos dispositivos que debiera tener la ciudad para un funcionamiento óptimo.

“Como lo marcan los indicadores necesitamos 500 instaladas, son de alto costo, pero también nosotros estamos haciendo el planteamiento a la Presidenta de la República en general de la Estrategia Nacional (de Seguridad), que es lo que requerimos”, añadió Ríos Pérez.

Recordó que desde la Federación también se está impulsando implementar un C5 en Mazatlán, lo que está en proyecto, que incluye tecnología y otros procesos más avanzados, proyecto que cuenta con arcos de detección, entre otras.

“Este es un tema de activismo que aquí lo maneja C4, el activismo es cámaras en vivo, además son cámaras que tienen zoom, que tienen forma incluso de movilidad, son muy especializadas, pero obviamente y sabemos muy bien que la delincuencia busca los lugares, los recovecos donde no hay (cámaras) para generar violencia, por eso nosotros queremos, insistimos que necesitamos tener todo más ocupado en cámaras para inhibir también en mayor número, sobre todo donde están los puntos ciegos”, agregaron.

Apenas la semana pasada la Presidenta Municipal expuso que varias de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en la ciudad están vandalizadas, por lo que no permiten grabar la comisión de algún hecho delictivo o llegada y huida de los responsables, por ello se hace la solicitud de apoyo a la Federación con más cámaras de videovigilancia.