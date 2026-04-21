$!Solicita Maribel Chollet respuestas al INAH por el tema de la pintura rosa en Palacio Municipal de Mazatlán

Luego de la polémica que desató la nueva fachada de Palacio Municipal y su color rosa pálido, la Regidora Maribel Chollet Morán acudió este martes a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa para hacer entrega de una solicitud formal de información y respuestas al respecto.
La dirigente del PRI en Mazatlán indicó que los hechos ocurridos recientemente en el Ayuntamiento han generado inconformidad entre la ciudadanía por su falta de transparencia y el evidente deterioro en la imagen del edificio.
Señaló que este inmueble representa la casa de las y los mazatlecos, por lo que cualquier acción debe apegarse al respeto del patrimonio y a la normatividad correspondiente.
En tanto, cuestionó la narrativa utilizada por la autoridad municipal para justificar lo sucedido, subrayando la necesidad de contar con información clara, verificada y oficial.
“Acabo de hacer una solicitud de información al doctor Servando Rojo Quintero, director de INAH Sinaloa. Estamos entregando un oficio donde le pedimos la especificación de las características que debe de tener lo que aquí acaba de pasar. Nos encontramos con una imagen deplorable, una falta de respeto total a la institución; una fea imagen que trastoca el orden”, comentó Chollet Morán.
“Solicitar al INAH, la información correspondiente a la narrativa que ha utilizado la alcaldesa Estrella Palacios para justificar esta acción. Entonces, quiero decirles que al igual como avergüenza a miles de mazatlecos, también me avergüenza a mi, porque debió haber sido una gran oportunidad para restaurar y hacer obras que verdaderamente te permitan trascender”, añadió.
Asimismo, declaró que en este tema no se trata de culpar al pasado, sino de asumir la responsabilidad en el presente y garantizar que las decisiones se tomen con transparencia, priorizando siempre las verdaderas necesidades de Mazatlán y el uso adecuado de los recursos públicos.
Chollet Morán reiteró que continuará gestionando y alzando la voz desde el Cabildo para defender el patrimonio local, así como exigir la rendición de cuentas ante los mazatlecos.
La Alcaldesa Estrella Palacios comentó en su versión que la pintura se había hecho bajo las normas del INAH.