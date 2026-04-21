$!Solicita Maribel Chollet respuestas al INAH por el tema de la pintura rosa en Palacio Municipal de Mazatlán

Luego de la polémica que desató la nueva fachada de Palacio Municipal y su color rosa pálido, la Regidora Maribel Chollet Morán acudió este martes a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa para hacer entrega de una solicitud formal de información y respuestas al respecto. La dirigente del PRI en Mazatlán indicó que los hechos ocurridos recientemente en el Ayuntamiento han generado inconformidad entre la ciudadanía por su falta de transparencia y el evidente deterioro en la imagen del edificio.

Señaló que este inmueble representa la casa de las y los mazatlecos, por lo que cualquier acción debe apegarse al respeto del patrimonio y a la normatividad correspondiente. En tanto, cuestionó la narrativa utilizada por la autoridad municipal para justificar lo sucedido, subrayando la necesidad de contar con información clara, verificada y oficial. “Acabo de hacer una solicitud de información al doctor Servando Rojo Quintero, director de INAH Sinaloa. Estamos entregando un oficio donde le pedimos la especificación de las características que debe de tener lo que aquí acaba de pasar. Nos encontramos con una imagen deplorable, una falta de respeto total a la institución; una fea imagen que trastoca el orden”, comentó Chollet Morán.