Solicita Regidora a Alcaldesa de Mazatlán que pida licencia mientras participa en proceso interno de Morena

Que la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez pida licencia y se separe de su cargo mientras participa en el proceso interno de Morena en busca de la reelección, le pidió la Regidora por el PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés.

“Desde esta tribuna la exhorto de manera firme y directa a que solicite licencia y se separe de la Presidencia Municipal mientras participa en su proceso político interno, hágalo por ética, moral, coherencia, pero también para garantizar la imparcialidad, neutralidad y uso adecuado de los recursos públicos”, expresó Bajaras Cortés en su intervención en la sesión de Cabildo de este jueves.

“No porque estemos afirmando que la ley la obligue, sino por congruencia, transparencia y respeto a todos los mazatlecos sí quiere dedicarse a buscar una nueva oportunidad política hágalo, pero no deje en segundo plano las obligaciones del cargo que hoy ocupa, Mazatlán no puede convertirse en una sala de espera de sus aspiraciones electorales”.

Le reiteró que antes de pedir otros tres años para gobernar responda por los resultados de los años que ya le confiaron porque Mazatlán no necesita una Presidenta pensando en la próxima elección, sino una que gobierne, que resuelva y que cumpla.

“Presidenta Estrella Palacios, hoy quiero hacerle una pregunta directa ¿su prioridad es gobernar Mazatlán o asegurar su permanencia en el poder?”, le cuestionó Barajas Cortés sobre la participación de la Alcaldesa en el proceso interno de Morena para designar a lo que le llaman coordinador de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Mazatlán, que es la candidatura para reelegirse a la como Alcaldesa.

“Nuevamente vemos que se ha registrado para participar en el proceso interno de su partido político buscando la coordinación de los trabajos de nuestro municipio, ahora con miras al proceso electoral 2027 buscando su reelección, está en su derecho de tener aspiraciones políticas, pero este derecho no la exime de cumplir con la responsabilidad que hoy tiene”, asentó.

Lo anterior, precisó, porque Mazatlán tiene problemas urgentes y lo que necesita son soluciones, no aspiraciones electorales.

Recordó que el 25 de septiembre el gerente general de la Jumapam se comprometió a responder en una semana sobre las condiciones de la Calle Juan de la Barrera donde los vecinos llevan meses soportando zanjas y pavimento destruido y ya han transcurrido casi un mes y no hay respuesta ni solución, entre otros puntos que no se han atendido.

“A ello se le suman los escurrimientos de aguas negras, las vialidades deterioradas, la inseguridad que sigue arrebatando la tranquilidad de nuestras familias, Presidenta de qué sirven sus instrucciones si nadie verifica que se cumplan, de qué sirve escuchar a los ciudadanos si sus problemas quedan sin resolver?”, reiteró la Regidora.

“Gobernar no es dar órdenes frente a las cámaras, gobernar es responder con resultados y hay algo más, usted administra recursos públicos, programas, personal y toda una estructura municipal, participar simultáneamente en una contienda partidista exige garantizar que nada de ello se utilice para favorecer aspiraciones políticas. el Ayuntamiento no debe confundirse con la estructura de un partido, ni los recursos de los mazatlecos con instrumentos de promoción política”.

La Presidenta Municipal expresó que gobernar es resolver, por eso todos los días trabaja por el bienestar de la gente como el miércoles que estuvo en el Fraccionamiento Los Portales en el programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán y se resolvieron muchas situaciones, se resuelven cientos de situaciones gracias al equipo con que se cuenta.

En tanto que la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, dio respuesta a la Regidora Barajas Cortés diciendo que el de Morena es un proceso interno al que la Presidenta Municipal pertenece y tiene su reglamentación, en la cual no se comete ninguna falta o delito en este caso.

“Creo que si hablamos de perder la atención en nuestras responsabilidades que nos atañen como miembros de este Cabildo es más señalable la situación de la Regidora que como presidenta estatal del partido que ella representa, su agenda como Regidora ha sido afectada por sus actividades como presidenta estatal”, continuó Zavala Osuna en su respuesta que ya llevaba preparada.

“No es necesario profundirzar, aquí podemos contabilizar al menos 16 faltas en las sesiones de Cabildo en sus diferentes modalidades, sin mencionar reuniones de trabajo y eventos solemnes como el Cabildo Infantil; Regidora, la invito a construir y no buscar temas políticos donde usted no ha cumplido en su totalidad”.

Barajas Cortés le reviró que se notó que dichas funcionarias públicas venían preparadas para contestar.

“Veo que venían preparados, definitivamente sí soy presidenta de un partido y defiendo mi bandera, pero tenemos la oportunidad todos los regidores de rendir nuestro informe anual, cosa que estoy preparando y van a ver el trabajo que se hace, a veces lo digo, basta con voltear a ver la agenda de la Presidenta para ver las actividades y los eventos", continuó.

“Como Regidora y como presidenta del partido tengo una actividad, estoy en las colonias, lo voy a dar en su momento, estoy presente, estoy haciendo gestiones todos los días esté o no esté en mi oficina, yo siempre lo he dicho: trabajo y los resultados son los que hablan por nosotros”.