La Diputada Almendra Negrete solicitó al Alcalde de Mazatlán, Édgar González, el apoyo en la difusión de la búsqueda de Michelle España que continúa desaparecida, así como el apoyo de Andrés Manuel Lopez Obrador, Presidente de México, en el tema del alza en crímenes de odio.

Almendra Negrete, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, aprovechó su acercamiento con el Alcalde de Mazatán, durante el Seminario Agenda Púrpura 64, para solicitar su apoyo en difusión del boletín de búsqueda.

Dijo que en su reciente viaje a la Ciudad de México también pidió al Presidente de México su apoyo para combatir el alza en crímenes de odio que se vive en Sinaloa.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda el día 5 de marzo, por medio de redes sociales, para localizar a Michelle España, pero lamentó que han surgido rumores sobre su localización, así como la controversia creada por su identidad, motivo de entorpecimiento para su búsqueda.

“La problemática es que no hizo su cambio de identidad legal, por eso no se han podido activar todos los procedimientos de búsqueda para mujeres, sin embargo ahorita se lo comentaba al Alcalde que si nos apoyaba con una campaña búsqueda y me dijo que sí, que a través de las redes sociales del Ayuntamiento nos van a apoyar y esperemos primero Dios que la encontremos con bien”, comentó la Diputada.

Hizo un llamado a los medios a no difundir noticias sin sustento haciendo énfasis en que si los rumores sobre la localización del cuerpo sin vida de Michelle fueran ciertos, la comunidad LGBTTTIQ+ ya hubiera salido a las calles a manifestarse.

“Cuando nosotros salimos a las calles a manifestarnos como activistas por una muerte, no es precisamente contra el gobierno; es contra una sociedad completa que nos invisibiliza, nos mata; nosotros ahorita ya contamos con el nuevo tipo penal de feminicidio, contamos con la venia del Gobernador, contamos con el apoyo de los alcaldes, con el apoyo de la Fiscal ¿y por qué siguen ocurriendo entonces feminicidios y crímenes de odio?”, agregó.

En el caso de la comunidad LGBTTTIQ+, Almendra Negrete los invitó a salir a la calle a manifestarse, ya que no es obligación del Gobierno, sino una obligación de la sociedad visibilizar las injusticias y encontrar a Michelle también es tarea de todos.

“Que vean que está desaparecida, que vean que se le está buscando, porque aunque ella no haya hecho su cambio de identidad, todos la respetamos como mujer, que la sociedad vea que ella no estaba sola y que todos somos todas”.

Según la funcionaria, el trámite del cambio de identidad no es complicado y solo dura aproximadamente 30 minutos, pero las personas trans no lo hacen de inmediato porque traen un proceso psicológico y familiar muy complicado, entonces ellos, elles, avanzan primero en sus propios procesos mentales, psicológicos, cognoscitivos, hasta que consideran la parte administrativa.

Anteriormente cuando ocurrió el crimen de odio en Ahome en contra de Juventino o Violeta, como era conocida dentro de la comunidad LGBTTTIQ+, la diputada visitó a la mamá en San Felipe reiterando el apoyo por parte del Alcalde Gerardo Vargas, el Gobernador Ruben Rocha Moya, la Fiscal General del Estado Sara Bruna, para darle seguimiento puntual a la carpeta de investigación y cubrir los gastos del traslado de la señora, sin embargo ella rechazó el apoyo.