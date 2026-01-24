$!Solicitan apoyo urgente para Juan Enrique, un menor con discapacidad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una situación complicada es la que vive la familia del niño Juan Enrique, de 9 años de edad, ante la falta de recursos para cubrir necesidades médicas, alimentarias y de vivienda en Mazatlán.

Su abuela, Carmen Vallejo, hizo un llamado a la solidaridad ciudadana y la atención de autoridades, al señalar que el menor vive con discapacidad y ataques epilépticos que requieren tratamiento permanente.

Señaló que crítica circunstancia que actualmente vive el pequeño requiere de una pronta intervención, debido a que se necesitan de medicamentos de uso diario y la familia no cuenta con el recurso económico suficiente para adquirirlos de manera constante, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar del menor.

“La verdad, ahorita estamos pasando por una situación muy difícil, no tenemos lo básico para el niño, ni medicamentos ni alimentos suficientes. Mi nieto necesita su medicamento todos los días; si no lo toma, vuelve a recaer y le dan los ataques”, comentó.

“Vamos al día con la comida y con el medicamento, porque no nos alcanza, y todo es para el niño”.