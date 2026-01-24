$!Solicitan apoyo urgente para Juan Enrique, un menor con discapacidad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una situación complicada es la que vive la familia del niño Juan Enrique, de 9 años de edad, ante la falta de recursos para cubrir necesidades médicas, alimentarias y de vivienda en Mazatlán.
Su abuela, Carmen Vallejo, hizo un llamado a la solidaridad ciudadana y la atención de autoridades, al señalar que el menor vive con discapacidad y ataques epilépticos que requieren tratamiento permanente.
Señaló que crítica circunstancia que actualmente vive el pequeño requiere de una pronta intervención, debido a que se necesitan de medicamentos de uso diario y la familia no cuenta con el recurso económico suficiente para adquirirlos de manera constante, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar del menor.
“La verdad, ahorita estamos pasando por una situación muy difícil, no tenemos lo básico para el niño, ni medicamentos ni alimentos suficientes. Mi nieto necesita su medicamento todos los días; si no lo toma, vuelve a recaer y le dan los ataques”, comentó.
“Vamos al día con la comida y con el medicamento, porque no nos alcanza, y todo es para el niño”.
Carmen agregó que entre las principales necesidades de Juan Enrique se encuentran pañales de adulto, un colchón, alimentos básicos y apoyo para comprar medicamentos especializados, entre los que se encuentran lamotrigina, Lorazepam, levetiracetam, valproato de magnesio y risperidona, todas de administración cada 12 horas bajo indicación médica.
A esta situación, se le suman las precarias condiciones de su actual vivienda, cuyo techo está conformado por lámina de cartón negro, lo que provoca filtraciones de agua durante las lluvias y mantiene el interior del hogar constantemente mojado, afectando colchones, ropa y el resto de sus pertenencias.
Por ello, la familia requiere también con urgencia láminas y fajillas para poder reforzar el techo y evitar mayores daños a su vivienda.
“El techo está roto y cuando llueve como hoy, se mete el agua, todo se moja, los colchones, la ropa, ya no tenemos nada seco y eso perjudica al niño, pues no puede estar acostado y descansar”, declaró.
Por otro lado, Carmen señaló que el padre del menor labora como albañil de obra, sin embargo, no tiene un empleador fijo, por lo que requiere estar buscando distintas obras de construcción donde se necesiten trabajadores para poder llevar el sustento a su hogar.
Ante esta situación, la abuela de Juan Enrique destacó que se está pidiendo el apoyo ciudadano para que se le pueda conseguir algún medio de transporte, como una bicicleta, y este pueda trasladarse con mayor rapidez y eficiencia, para poder generar ingresos para la atención que requiere tanto el pequeño como el resto de la familia.
Carmen mencionó que ya se ha buscado apoyo institucional, aunque este ha sido insuficiente, reiterando que su petición no busca privilegios, sino condiciones básicas para garantizar una vida digna y segura para su nieto.
Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad de la sociedad para quienes deseen apoyar con medicamentos, alimentos, materiales para vivienda o cualquier tipo de ayuda que contribuya a mejorar la calidad de vida de Juan Enrique y su familia, quienes día a día enfrentan una situación de alta vulnerabilidad.
Quienes estén interesados en realizar algún donativo, se pueden acercar a las oficinas de Noroeste Mazatlán, en la calle Río Amazonas 602-A, fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares; o bien, llamar al 669 915 5200.