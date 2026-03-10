Solicitudes de licencias de conducir bajan en Mazatlán ante próximo trámite de licencias permanentes

Ante el anuncio de las licencias de conducir permanentes, las solicitudes en la Delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán han tenido una disminución.

Juan de Dios Mendoza, director de la oficina, informó que el decreto ya fue publicado para expedir el nuevo documento, a partir del 17 de marzo.

A partir del decreto número 374 del Congreso del Estado, que salió publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, autorizando las licencias permanentes y la fecha de expedición será a partir del 17 de marzo al 30 de junio de 2026.

El costo de la nueva mica es de 2 mil 323 pesos como único trámite de por vida.

Las licencias permanentes, explicó, serán otorgadas sólo a los automovilistas y motociclistas que previamente hayan contado con su licencia de conducir.

Si por alguna razón se extravía o se deteriora, la reposición saldría al 50 por ciento menos, es decir, tendrían que pagar mil 171 pesos.

El periodo programado para la expedición de la licencia permanente es del 17 de marzo al 30 de junio, y la oficina de Vialidad y Transportes tendrá varios módulos para tramitarlas.

”Tenemos el módulo de San Joaquín, el módulo de La Gran Plaza, el módulo de Ciudadano Digital, y aquí contamos con cuatro o cinco horas para tramitar las licencias”.

Este nuevo documento tiene un formato diferente al actual que es horizontal.

Sobre los requisitos, detalló que son los básicos como si fuera una renovación, deben presentar dos copias del INE y la licencia original, o en su caso, una constancia de no infracción expedida por el el Tribunal de Barandilla, que ahora se llama Juzgado Cívico.

Mendoza descartó tener cifras de cuántos automovilistas del padrón esperan soliciten la reposición en el caso de Mazatlán y en este contexto, expuso que a la fecha ha bajado la tramitación del documento de 140 diarias a casi un 50 por ciento menos.