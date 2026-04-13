$!Solo daños materiales deja incendio en bodega del Mercado de las Flores durante el fin de semana

El propietario de la “Florería Dariel”, uno de los negocios afectados, señaló que el hecho pudo haber sido provocado por fuego encendido por personas en situación de calle en la parte superior del inmueble, lo que habría permitido que las llamas se extendieran hasta la bodega, donde había material altamente inflamable.

De acuerdo con testimonios, el siniestro consumió diversos objetos almacenados en el local; entre ellos mesas, madera, muebles y herramientas de trabajo, lo que representó pérdidas económicas y la suspensión de labores durante al menos dos días.

Luego del incendio que se registró el sábado por la noche en una de las bodegas del Mercado de las Flores en Mazatlán, locatarios afectados señalan que solo sufrieron perdidas materiales y ya se encargan de la limpieza, para retomar sus actividades próximamente.

“Sí, solo hubo pérdida materiales, unas mesas que teníamos ahí, pero afortunadamente nada de gravedad. Yo pienso que el incendio se ocasionó a través de que probablemente estaban quemando lumbre del aquel lado del edificio, donde siempre se albergan muchos vagos, y quizás voló hasta donde tengo yo mis cosas”, explicó.

Indicó que fueron vecinos de la zona quienes, al percatarse de las llamas, le avisaron de inmediato vía telefónica, lo que permitió una pronta reacción. Asimismo, reconoció la labor de los cuerpos de emergencia, destacando la rápida intervención de Bomberos Mazatlán y personal de Protección Civil, quienes lograron sofocar el fuego.

A sabiendas que el edificio del Mercado de las Flores ya se encuentra muy deteriorado por la falta de mantenimiento, explican que cada comerciante ha tenido que tomar medidas por cuenta propia, como limpiar sus espacios y bloquear accesos en el techo, con el fin de prevenir nuevos incidentes o el ingreso de personas ajenas.

En un pequeño recorrido realizado este mañana, se pudo constatar que el olor a quemado sigue aún muy presente en la zona; sin embargo eso no afecta la vendimia de los demás locales. En tanto, es muy notorio que la fachada del Mercado de las Flores refleja una falta de mantenimiento urgente.