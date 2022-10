Solo el 20 por ciento de las personas en México hacen su testamento; llaman Notarios a realizarlo y dejar todo claro

MAZATLÁN._ Solo el 20 por ciento de la ciudadanía en México hace su testamento, lamentó Rodrigo Llausás Azcona, presidente del Consejo de Notarios de Sinaloa.

El Notario Público mencionó que la gran mayoría no hace su testamento por un cierto miedo, pero en lugar de tener miedo a dejar claro todo al momento de morir, deberían preocuparse por no dejarle problemas a la familia, recalcó Llausás Azcona.

“En materia de testamentos, aproximadamente un 20 por ciento de la población hace testamentos, un 20 por ciento, es increíble, septiembre es el mes del testamento y la mayoría de la gente hace sus testamento en el mes de septiembre, dado el precio del testamento”, indicó.

“Si tú no quieres dejarles problemas a tus familiares, yo te recomiendo que hagas tu testamento...mucha gente dice que no tiene dinero, que no tiene ni propiedades, no tiene nada, y le digo a gente joven, ¿tú tienes hijos de casualidad? les digo, no tienes patrimonio, pero tienes algo más valioso que son tus hijos ¿qué pasaría si tú te mueres y tu esposa se mueren? tú vas a tener el privilegio de decir ‘que este hermano mío se quede con mis hijos’, de otra forma un juzgado familiar va a decir ‘tú te quedas con esta persona’”, añadió.

El Notario Público llamó a la ciudadanía a ponerse al corriente con su testamento, dado que le ha tocado ver casos donde familias se han desintegrado por no tener todo debidamente establecido a la voluntad de quien fallece.

“Si son bienes y hay patrimonio, si no hay testamento, en ocasiones se pelean los hijos, se pelean los nietos, y a lo mejor hasta los bisnietos se terminan repartiendo las propiedades, y en ocasiones se amenazan de muerte, se denuncian, se meten a la cárcel, hay un desmembramiento familiar impresionante todo por culpa de no haber hecho un testamento”, precisó.