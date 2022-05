Solo la ASE puede reponer proceso de adquisición de luminarias, dice ‘El Químico’

No se puede reponer el proceso de adquisición de luminarias, a menos que la directora de la Auditoría Superior del Estado diga que no está bien y se necesita reponerlo, entonces así sí se haría, expresó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“No, oiga, los escuchamos porque somos muy educados (a los Regidores en la comparecencia del Comité de Adquisiciones), pero no se puede, a menos que la directora de la ASE nos diga esto no está bien, necesitan reponerlo, así sí lo hacemos”, continuó Benítez Torres leste miércoles.

Agregó que ese caso el Ayuntamiento lo está llevando muy bien, todavía la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, tiene cita con la directora de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, para llevarle todo y que diga si hay alguna irregularidad o no.

“Lo estamos llevando muy bien, todavía la Síndica tiene cita con la directora de la ASE para llevarle todo y que ella nos diga si hay alguna irregularidad o no, y si la hubiera la subsanamos con gusto”, continuó el Presidente Municipal.

La compra de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos por medio de una adjudicación directa por parte del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, ha generado polémica.

Por ello la mañana del 17 de mayo los integrantes de dicho Comité de Adquisiciones comparecieron ante el Cabildo sobre esta adquisición y ahí se dio a conocer que por esta compra ya se han pagado 60 millones de pesos.

Ahí integrantes del Cabildo consideraron innecesario este gasto y reprobaron que se pague 167 mil pesos por cada una de estas lámparas.

Por este caso el Órgano Interno de Control también realiza una investigación tras una denuncia presentada la semana anterior por regidores del Cabildo de Mazatlán.