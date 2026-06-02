$!Someten a la Carpa Olivera a otra rehabilitación con millones de pesos; Alcaldesa de Mazatlán supervisa avances

MAZATLÁN._ La Carpa Olivera se sometida de nuevo a otra rehabilitación donde se destinan más millones de pesos.
Este rescate del emblemático lugar se ha hecho con varios Alcaldes que han “invertido” millones de pesos en ponerlo funcional.
Pese a no estar en la agenda pública de este martes 2 de junio, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, realizó un recorrido de supervisión por la Carpa Olivera para constatar los avances de los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en este emblemático espacio público ubicado sobre el malecón de Mazatlán.
A acuerdo a un comunicado, durante la visita de manera privada, la Alcaldesa supervisó los trabajos que se realizan en áreas que, debido al desgaste acumulado y a la falta de intervenciones integrales, registraron un deterioro acelerado que afectó su funcionamiento y seguridad.
Palacios Domínguez reiteró que el Gobierno Municipal trabaja en la recuperación de espacios públicos con intervenciones responsables y de calidad, atendiendo de fondo las necesidades de la infraestructura para ofrecer instalaciones más seguras, funcionales y duraderas para las familias mazatlecas y los miles de turistas que disfrutan de este lugar cada año.
La Carpa Olivera es una alberca pública de agua salada ubicada sobre el malecón, en la zona de Playa Olas Altas. Considerada uno de los símbolos más representativos de Mazatlán, destaca por ser una de las pocas piscinas de mar en el mundo que se llena de manera natural gracias al fuerte oleaje del océano, convirtiéndose en un atractivo único para locales y visitantes y en parte fundamental del patrimonio turístico e histórico del puerto.
En el recorrido también estuvieron presentes el encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, y la directora de Servicios Públicos Municipales, Karla Angélica Camacho Guzmán.