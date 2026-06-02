$!Someten a la Carpa Olivera a otra rehabilitación con millones de pesos; Alcaldesa de Mazatlán supervisa avances

MAZATLÁN._ La Carpa Olivera se sometida de nuevo a otra rehabilitación donde se destinan más millones de pesos.

Este rescate del emblemático lugar se ha hecho con varios Alcaldes que han “invertido” millones de pesos en ponerlo funcional.

Pese a no estar en la agenda pública de este martes 2 de junio, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, realizó un recorrido de supervisión por la Carpa Olivera para constatar los avances de los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en este emblemático espacio público ubicado sobre el malecón de Mazatlán.

A acuerdo a un comunicado, durante la visita de manera privada, la Alcaldesa supervisó los trabajos que se realizan en áreas que, debido al desgaste acumulado y a la falta de intervenciones integrales, registraron un deterioro acelerado que afectó su funcionamiento y seguridad.