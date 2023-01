MAZATLÁN._ Que se reanude la devolución del Fondo de Vivienda a jubilados y pensionados, que ya no se les cobre la cuota sindical a quienes ya no son trabajadores activos y alto al acoso laboral, exigieron dirigentes de la agrupación magisterial “Somos Más que 53”, en Mazatlán.

“Hemos enfrentado muchos problemas, nosotros Somos Más que 53 actuamos con base en lo establecido en la legalidad, en las leyes, no inventamos absolutamente nada, ese movimiento se inicia porque el Fondo de la Vivienda no era entregado a los maestros una vez que éstos se jubilaban, la argumentación de los secretarios seccionales y del líder moral era que no existía”.

Precisó que la Ley del Issstesin establece que todos los trabajadores de la Sección 53 del SNTE tienen derecho a la devolución del Fondo de la Vivienda una vez que se jubilen y cuando cumplen 10 años de servicio.

Con la llegada del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, les comenzaron devolver el dinero de dicho Fondo de Vivienda a trabajadores de 70 años de edad y más y que padecieran alguna enfermedad incurable, pero eso paró en octubre pasado y nada más les daban 20 mil, 25 mil ó 30 mil pesos, lo que no alcanza ni para construir la barda de una vivienda.

Por ello se pide que el actual Gobierno del Estado reanude el regreso de dicho Fondo a la Vivienda, pero con las cantidades correspondientes, pues cuando fueron trabajadores activos les descontaron un 5 por ciento de su salario para ello.

“Exigimos tanto al Gobierno del Estado como a la dirección del Issstesin que explique de una manera clara y eficiente qué está pasando, será a caso que ya se acabaron los fondos del Issstesin, será a caso que no se ha llamado a cuentas a los que desfalcaron el Issstesin por más de 900 millones de pesos, pedimos una pronta respuesta”, enfatizó en conferencia de prensa la integrante del Comité “Somos Más que 53” en Mazatlán y directora de la Escuela Secundaria SNTE Sección 53, María Estefana Ayala Medrano.

Álvarez Borrego también expuso en conferencia de prensa que se presentará una denuncia primero por la vía administrativa y dependiendo de cómo se avance, posiblemente después penal, para que les devuelvan el 1 por ciento de la cuota sindical que les descontaron a los trabajadores ya jubilados y pensionados, pues al dejar de ser activos ya no se les debe hacer ese descuento.

En la conferencia de prensa realizada la mañana de este sábado también se expuso que el acoso laboral contra los trabajadores activos que pertenecen al movimiento sindical “Somos Más que 53” está a la orden del día por parte de la dirigencia de la Sección 53 del SNTE por ser disidentes a esa sección y para que los jubilados y pensionados firmen que se les siga descontando la cuota sindical, pues al ya no hacer ese pago representa varios millones de pesos que ya no recibe la dirigencia sindical.

“El acoso laboral está a la orden del día, existen algunos jefes de sector, algunos supervisores y directores que acosan constantemente a los compañeros del movimiento ‘Somos Más que 53’, aveces no les permiten las entradas a las escuelas o les hacen la vida como se dice coloquialmente ‘de cuadritos’ “, añadió el Coordinador del movimiento disidente en mención.

En tanto que la encargada de Conflictos de Arte en Primaria y Comunicación y Prensa de Somos Más que 53 en este municipio, Iris Millán Hernández, precisó que el acoso laboral que denuncian consiste en que a los trabajadores activos que tienen papás jubilados o pensionados les pidan que firmen el acuerdo para que les sigan descontando la cuota sindical porque si no ellos como activos no van a tener derecho a nada.

“Les dicen que pidan a sus papás de que firmen ese acuerdo de la cuita sindical porque si no ellos como activos no van a tener derecho a nada, pierden como quien dice la protección sindical, igual los jubilados y pensionados, esa es la amenaza de que no va haber préstamos, no va tener la atención médica cuando toso eso es un derecho y ellos no lo pueden quitar ni a los activos ni a los jubilados y pensionados”, recalcó.

“Están con engaños y con amenazar con las personas, que los van a vetar a los activos, ese es acoso y nosotros como movimiento nos acosan como por ejemplo si yo gané una dirección no me dejan entrar a la escuela a la que me designan, que si llego los compañeros tienen acciones fuera de lo propio”.