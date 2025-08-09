$!Somos mucho pueblo y mucho gobierno en Sinaloa: Graciela Domínguez

MAZATLÁN._ Hay mucho pueblo y mucho gobierno en Sinaloa frente al combate a la delincuencia, aseguró la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, a casi un año de la guerra violenta que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en la entidad. Durante su primer informe de labores legislativas, ofrecido en Mazatlán, Domínguez Nava aseguró que el Gobierno federal y el Estado se coordinan sin tregua alguna en el combate al narcotráfico e inseguridad en Sinaloa. Además, se dirigió a su invitado especial, el Gobernador Rubén Rocha Moya, para decirle que no está solo y que cuenta con los sinaloenses. “Somos mucho pueblo, somos mucho gobierno, estoy segura que avanzaremos por Sinaloa”, sostuvo.









La Diputada federal expresó que como sinaloense deben sumarse más esfuerzos. “Nos duele tanto la violencia como también duelen los homicidios y las desapariciones. Es un tema complejo y difícil que convoca al esfuerzo de todos y todas”. Habló de la actividad legislativa en su primer año asistiendo a las 96 sesiones del Pleno; aprobando 75 dictámenes de ley o decretos que se han traducido en 20 reformas constitucionales, 44 reformas a leyes vigentes y 11 nuevas leyes creadas, como parte de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Educación y Pesca. “Al pueblo nos debemos y al pueblo debemos cumplirle”, dijo para señalar que ha buscado beneficiar a los sinaloenses.





En el ejercicio de rendición de cuentas a los municipios del sur, Escuinapa, Rosario, Concordia y parte de Mazatlán, que le corresponde ayudar desde su curul en la LXVI Legislatura, Domínguez Nava narró parte de su historia personal, cuando de estudiante en el valle de Chametla no tenía ni idea de su participación en la política, y además se describió como humanista. La legisladora habló como parte de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados, que gestionó el seguro social para los pescadores y diversos apoyos en estudios de impacto ambiental y dragados, admitiendo que además requieren de una restauración social y de procesos de orden nacional, así que aseguró mantendrá la iniciativa. “Hoy México es otro, más solidario y humano con mejores salarios y programas sociales y de combate a la pobreza que han prosperado, al igual que en temas de educación y la salud”, destacó. En el combate a la corrupción, recalcó ese renglón como prioridad al igual que lo tiene la política pública federal. En cuanto a los derechos laborales, la Diputada participó en la aprobación de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, no más brecha salarial en razón de género, igual salario por igual trabajo y prestaciones de ley para quienes trabajan en plataformas digitales como repartidores o conductores. “La igualdad sustantiva, trato de los derechos y libertades de las mujeres, el trabajo igualitario y salario al ser tiempo de mujeres para la Cuarta Transformación”, comentó.





Domínguez Nava citó gestiones y compromisos en promoción de desarrollo económico y la paz, como parte del trabajo hecho para favorecer a los sectores productivos. Se refirió también a los mecanismos contra la violencia de género, así como la búsqueda de un Sinaloa próspero y justo, y que no han dejado solos a los migrantes en materia de asesorías y atención, y la protección de los animales en Sinaloa. Para este informe legislativo, los morenistas llenaron un salón del Hotel El Cid en Mazatlán desde temprana hora de este sábado. Prevaleció en el evento el acarreo de ciudadanos que llegaron en pulmonías, aurigas y camiones, además de los elogios constantes para Andrés Manuel López Obrador y la actual Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; así como para el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Distrito 01, representado por Domínguez Nava, comprende los municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia y una parte de Mazatlán y desde estos lugares acudieron al evento para escuchar el informe de la Diputada rosarense. Las ausencias en este informe fueron la Diputada morenista Tere Guerra; la Alcaldesa de Rosario, Claudia Valdez, quien se reportó indispuesta, entre otros personajes más. A la Diputada federal le acompañaron también la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios; Víctor Díaz Simental, Presidente Municipal de Escuinapa; y el Presidente de Concordia, Óscar Zamudio Pérez; así como los senadores Imelda Castro y Enrique Inzunza Senador, algunos diputados federales, líderes del sector social y empresarial.