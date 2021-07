Son 13 días los que Blandina lleva afuera del hospital esperando por su esposo, enfermo de Covid-19

“Él se venía diario a Mazatlán, toca la guitarra y tenía un grupito y de esa manera se ganaba la vida, pero pues ya, ya cayó así enfermo y pues ya no va, no sé dónde lo agarraría -el virus-”.

Ella dice que la salud de su esposo se la reportan estable, pues de acuerdo a la información que ha recibido, su situación no es grave, ni va en mejoría.

“Yo le diría a la gente que se cuiden, que se cuiden mucho porque no hay de otra, yo salía de mi casa con cubrebocas siempre y pues mi esposo convivía con más gente y eso, y yo pues no salgo, no me enfermé, le tocó la mala suerte a él que le pasara esto”.

Presumió que a ella el servicio de salud que le brinda este centro médico, no le han pedido ningún peso, por lo que el gasto generado que han solventado sus hijos, se ha generado por sus gastos de traslados, al igual que los de sus demás hijas.

“Nos tratan bien, diario nos dan información, ya en la tarde, una vez al día y pues aquí estamos sentadas, platicando con los compañeros, esperando que se nos pase el día porque se le hacen a uno largos los días”.

Sobre las inclemencias del clima, dijo que por fortuna a ella no le ha tocado vivir algo más allá de algunas gotas de agua o calor sofocante, y sobre los alimentos dijo que en ocasiones, DIF Mazatlán va por las mañanas a llevarles desayuno, de igual manera, familias dejan pan o café para que las personas que ahí se encuentren tomen lo que gusten.

Se observó que en el camellón que se ubica frente al hospital, había alrededor de unas 60 personas esperando noticias de sus enfermos, también personas que a bordo de sus automóviles esperaban al igual que los demás.

El pasado martes, se dio a conocer que el Patronato del Hospital General donó algunas carpas al lugar para que los familiares descansen en la zona, mientras que el director de Bienestar y Desarrollo Social en el municipio, hizo la petición al Gobierno del Estado para que en la temporada de lluvias se de resguardo a las personas que ahí se encuentran, en el Centro de Usos Múltiples -que se encuentra a 50 metros de distancia-.