$!Son 215 embarcaciones de la flota de Mazatlán las que se encuentran en altamar: Capitanía de Puerto

MAZATLÁN._ Tras el paso del mal tiempo, son 215 embarcaciones de la flota de Mazatlán las que se encuentran actualmente fuera, realizando labores de capturas de camarón en altamar y no han reportado ningún problema de inseguridad, manifestó el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán, contralmirante retirado, Jesús Antonio Barreiro Varela.

“En cuanto a las condiciones meteorológicas ahorita estamos bien, hay una baja presión (en el Pacífico mexicano) que cada vez va disminuyendo más su probabilidad de que se convierta en huracán, así es que ahorita estamos bien y vamos a esperar a que la temporada sea todo un éxito”, añadió Barreiro Varela en entrevista este lunes.

“Entraron por mal tiempo, por eso más que nada (en las últimas semanas) y lógicamente ahí aprovechan para avituallarse nuevamente, para checar sus máquinas, para que vean a sus familias y todo eso, entonces yo creo que ahorita salieron con más ímpetu, 215 son las que están ahorita afuera”.