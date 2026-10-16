$!Son 6 los socavones del malecón de Mazatlán, uno de alrededor de 100 metros

MAZATLÁN._ Hundimientos, pérdida de material en la base del pavimento, levantamiento de banquetas y daños en la zona de la ciclovía forman parte de las principales afectaciones registradas en seis socavones ubicados en distintos puntos del paseo costero de Mazatlán, dos de ellos ya fueron reparados por el Ayuntamiento, mientras que otros aún presentan daños visibles en la infraestructura cercana al mar. Los hundimientos se han registrado desde junio en distintos tramos del malecón y los paseos Claussen y costero del puerto, con dimensiones que van desde los 60 centímetros hasta los 100 metros de longitud, de acuerdo con la información recabada sobre cada uno de los puntos afectados.

Uno de 70 metros de largo Uno de los socavones de mayor tamaño se localiza sobre la Avenida del Mar, a un costado del Monumento a los Lobos Marinos y cerca del Gran Acuario Mazatlán, donde desde el 23 de junio se reportó una afectación de aproximadamente 70 metros de largo por seis metros de ancho, con hundimiento y pérdida de material en la base. En este espacio, las autoridades ya realizan trabajos para contener el daño y evitar que continúe extendiéndose, donde la intervención de este tramo ya cuenta con un recurso autorizado de 8.7 millones de pesos provenientes de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Afectación: Aproximadamente 70 metros de largo por seis metros de ancho, con hundimiento y pérdida de material en la base.



El de mayor extensión, casi de 100 metros de largo El socavón de mayor extensión se encuentra sobre la Avenida del Mar, a la altura del hotel Olas Altas Inn, a unos metros del Monumento al Beisbolista, donde el hundimiento registrado el pasado 8 de octubre alcanza aproximadamente 100 metros de largo por nueve metros de ancho. En ese punto, el daño no se limita a la superficie del paseo, pues también se reportaron el hundimiento y levantamiento de la zona peatonal, así como la separación de la estructura respecto a la carpeta asfáltica y colapso de la base que sostenía el tramo, con afectaciones que alcanzaron la ciclovía, donde también se registró levantamiento.

Actualmente, autoridades municipales trabajan para contener la afectación, mientras que el Gobierno estatal informó que apoyará en su reparación, aunque hasta el momento, no se ha determinado el monto de inversión, aunque se prevé que sea considerablemente mayor al destinado al socavón junto a los Lobos Marinos. Afectación: aproximadamente 100 metros de largo por nueve metros de ancho.







Otro en el Paseo Claussen Por su parte, en el Paseo Claussen, a un costado del monumento a la Mujer Mazatleca, también se registró un colapso del piso de adoquín y hundimiento de la zona peatonal, con exposición de tierra, escombros y fragmentos de concreto, además de material desprendido hacia la orilla rocosa. Este daño, reportado a finales de septiembre, tiene dimensiones aproximadas de seis metros de largo por tres metros de ancho. Ante las afectaciones, personal de Obras Públicas inició el retiro de luminarias, la demolición de las partes dañadas y los trabajos preparatorios para reconstruir la cimentación y el muro.

En esta zona, el Ayuntamiento ya trabaja en la preparación de la reparación y se encuentra a la espera de la licitación para comenzar con las obras, sin que hasta el momento se haya informado cuánto se invertirá en su rehabilitación. Afectación: tiene dimensiones aproximadas de seis metros de largo por tres metros de ancho.



Surge uno más, ahora en la explanada de La Puntilla A diferencia de estos puntos, en la explanada de La Puntilla, cerca de la zona de estacionamientos que colinda con el mar, se identificó un hundimiento de menores dimensiones, de aproximadamente 60 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, reportado durante los primeros días de octubre, donde a unos centímetros del sitio también se advierte la posibilidad de que se genere otro hundimiento de dimensiones similares. Afectación: Aproximadamente 60 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho.







Uno reparado por arriba, pero con hoyos por debajo Otros dos puntos donde se registraron hundimientos ya fueron intervenidos por el Ayuntamiento de Mazatlán, aunque en uno de ellos persisten señales de desgaste en la infraestructura de contención. Uno se ubicó sobre el Paseo Claussen, entre la Facultad de Ciencias del Mar y Playa Norte, específicamente en una de las rampas que conectan la ciclovía con el paseo peatonal, donde el daño fue reportado a principios de agosto y posteriormente reparado en la parte superior.

Sin embargo, del lado del muro de contención todavía se observan dos agujeros provocado por la erosión de la zona, lo que podría tener consecuencias similares si no son atendidos. Afectación: En una de las rampas que conectan la ciclovía con el paseo peatonal.



Hundimiento rumbo al Faro El sexto socavón se registró en la calle Capitán Joel Montes Camarena, en el acceso al Faro de Mazatlán, donde una grúa quedó atrapada luego de que cediera el pavimento. El hundimiento, localizado junto al paso peatonal del lado del mar, tenía dimensiones aproximadas de siete metros de largo por un metro de ancho y también fue reparado por las autoridades municipales. Afectación: Hundimiento, localizado junto al paso peatonal del lado del mar, tenía dimensiones aproximadas de siete metros de largo por un metro de ancho.