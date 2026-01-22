$!Son el sexting, bullying y cutting las principales problemáticas de salud mental en jóvenes de Mazatlán

En un entorno marcado por el uso intensivo de redes sociales y los cambios emocionales, el sexting, el bullying y el cutting se han considerado como las principales problemáticas que enfrentan adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar, según lo informó el Instituto Municipal de la Juventud en Mazatlán. De acuerdo con diagnósticos obtenidos durante jornadas de atención y prevención realizadas en distintos planteles educativos de Mazatlán, el IMJU logró detectar que, tanto la presión social, como la desinformación y los problemas emocionales, están detrás de estas afectaciones en la juventud mazatleca. La directora de esta dependencia, Arantxa Fernanda Ahumada Rosas, señaló que la detección temprana de estas conductas se ha vuelto prioridad en las escuelas del puerto, después de que especialistas identificaran estas prácticas como los principales focos de riesgo en la salud mental de los jóvenes. “Lo que más detectamos el año pasado en nuestras jornadas en las escuelas fue el sexting, el bullying y el cutting, que es un problema muy grande, por lo que nuestro departamento de vinculación es el que se encarga de tener contacto directo con los maestros y con los psicólogos de la misma escuela”, comentó.

Ahumada Rosas mencionó que, en el caso del sexting es una práctica que se presenta con mayor frecuencia entre mujeres jóvenes y está estrechamente relacionada con la desinformación, así como la presión social que se ejerce a través de entornos digitales, donde la falta de conciencia sobre los riesgos y consecuencias emocionales, sociales y legales, han incrementado la exposición de los estudiantes a situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, uno de los focos de mayor preocupación es el cutting, el cual ha sido identificado como una señal de alerta relacionada con problemas de ansiedad y depresión, donde las autolesiones suelen ser una respuesta secundaria a conflictos emocionales no resueltos, influenciados por factores personales, familiares o sociales, lo que hace indispensable una atención profesional y un seguimiento. “En el caso del sexting, lo que vemos es mucha desinformación y presión social; es más recurrente en mujeres, mientras que en el tema del cutting vemos problemas de ansiedad e incluso de depresión, generalmente es una reacción secundaria a ese tipo de problemas”, declaró. La titular del IMJU comentó que el bullying continúa siendo una problemática persistente dentro de las escuelas, con impactos directos en la salud emocional de quienes lo padecen, por lo que señaló que este tipo de acoso puede derivar en ansiedad, baja autoestima, aislamiento social y dificultades académicas, según especialistas, lo que podría convertirlo en un detonante de otras conductas de riesgo si no se atiende de manera oportuna.