Ante personal de las plazas de Mazatlán y Culiacán así como vía electrónica a otras partes de la entidad agregó que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa se investigan por utilizar presuntamente esta práctica unos 800 millones de pesos y es mucho.

Ante el personal encabezado por el director general del Grupo Noroeste, Adrián López Ortiz, también dijo que es importante conocer cómo legalmente se opera el tema, en dónde están las áreas rezagadas, que son bastantes y sobre todo tratar de compaginar un trabajo periodístico con una experiencia jurídica, legal y en la generalidad de las veces los reportajes periodísticos quedan en pocas sanciones para quienes incurren en la práctica de las empresas fantasmas.

“Y por qué muchas veces, podemos decir en la generalidad de las veces los reportajes periodísticos quedan en pocas sanciones, en el tema de la UAS, como el desgaste o el profesionalismo que ustedes aplican no se ve claramente en acciones legales”, continuó Pérez de Acha.

Expuso que las empresas fantasmas están dañando por todos lados.

“Las empresas fantasmas están dañando por todos lados, ya no es un tema de desvío de recursos públicos sino que son multifacéticas y ha llegado ya a pulverizarse tanto que no es extraño empresas fantasmas por todos lados y para todos los efectos”, reiteró el especialista jurídico vía Zoom.

“En donde surge la duda es, y me lo dicen mucho, que no son empresas fantasma, es cierto, son empresas reales, se les llama fantasma por un tema histórico, ahora vemos que el SAT trabaja todo desde una plataforma digital, nosotros somos contribuyentes digitales, no somos personas físicas, tenemos un Registro Federal de Contribuyentes, tenemos un Certificado de Sello Digital, tenemos Firma Electrónica”.

Las personas físicas o sociedades tienen comprobantes fiscales y los trabajadores están en una nómina que se timbra y los demás contribuyentes emiten comprobantes fiscales digitales por internet, por lo tanto el nombre de facturas faltas también se empata con el título de empresas fantasmas, esto surgió antes del 2014.

Ahora ya todo el mecanismo digital se tiene implementado a partir del 1 de enero del 2014 y el SAT antes de esa fecha tenía trabajando entre 15 y 20 años en todo un proceso de transformación y modernización que cuajó en 2014 como contabilidad electrónica, que los CFD se emiten desde la plataforma de esa dependencia federal, se tiene que contar con un buzón tributario relacionado con al menos un correo electrónico y un teléfono celular.

La parte física de los contribuyentes ha desaparecido aunque por ahí quedan unos remanentes como contar con un domicilio fiscal físico y de ahí empieza el tema de las empresas fantasma.

“Se les llamaba así porque antes se intentaban los nombres: ‘La Tablita S.A. de C.V. y La tablita no existía’, se le inventaba un registro federal de contribuyentes, todo era nada más contar si era persona física con cuatro letras iniciales y si es persona moral con tres letras iniciales”, recordó.

Entonces de inventaba un domicilio fiscal y las facturas se compraban en una papelería, por eso eran facturas falsas.

“Por eso eran empresas fantasma porque eran empresas inexistentes y las facturas falsas porque eran facturas totalmente hechizas, hoy ya no existe eso, las empresas sí existen, no son empresas, no son fantasmas y los CFD de ahí son válidos, no son empresas, también es un nombre incorrecto que se utiliza”, reiteró.

“Empresa es que trae emprendurismo, inversión en capital en riesgo, hay fuentes de trabajo que se generan, hay proyectos empresariales, hay procesos, las empresas fantasma no son empresas, son entes depredadores de hechos, no son empresas por lo que les dije, son empresas reales, existen, están creadas ante notario Público”, recalcó.

En su gran parte están inscritas en el Registro Público de Comercio, cuentan con firma digital, son empresas reales para efectos legales y para efectos fiscales y los CFD son válidos, no son facturas falsas, las outsourcing son empresas fantasmas simuladoras.

“En realidad lo que es fantasma son los socios o accionistas”, dio a conocer, entre otros puntos.