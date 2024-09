MAZATLÁN._ Las fuertes temperaturas que se viven actualmente en Mazatlán pueden ser un factor para generar algunos accidentes en el hogar, desde fallas eléctricas hasta el sobrecalentamiento de algún aparato, situación que confirma el primer comandante de Bomberos Voluntarios, Saúl Robles Chávez.

El comandante señaló que son alrededor de 150 emergencias las que se presentaron durante el mes de agosto con temas de incendios y principalmente fugas de gas, las cuales han tenido un incremento conforme a los otros meses, mismas que son provocadas por diversos factores que se pueden evitar. Afortunadamente estos problemas no han dejado ningún lesionado.

“Aún no se cierran del todo la estadísticas, pero si andamos cerca de 140-150 emergencias durante el mes de agosto; la verdad que hubo un incremento en incendios de vehículos, fallas eléctricas en las casas por el aire acondicionado, eso lo que ha despuntado más, aunque lo que se ha llevado la mayor atención son las fugas de gas por lo que se mencionó antes: la temperatura extrema que hemos tenido, la cuál genera una presión extra en el tanque y se activan las válvulas de seguridad o se rompen”, declaró Robles Chávez.

“También pasa que los reguladores se dañan por la sobrepresión del tanque, ya que si un regulador es marca patito, generalmente no aguantan la presión y se dañan, entonces sí hemos tenido mucho trabajo en eso; afortunadamente no hay lesionados hasta el momento por parte de las emergencias, mientras que lo que sí indica lesiones son los accidentes vehiculares y todo ese tema, pero lo que tiene que ver con fugas de gas, incendios, incendio de carro, hasta ahorita no hemos tenido lesionados”.

Sobre la prevención de incendios en el hogar y cómo estar preparados, Saúl Robles menciona que por ningún motivo busquen instalar aparatos eléctricos si no tienen los conocimientos necesarios, ya que por dicha causa ocurren muchos accidentes. Añade que siempre será mejor contratar a un especialista en el trabajo.

“Por ejemplo, tenemos que decir que si se siguen instalando aires acondicionados con personas que no son certificadas, van a seguir teniendo problemas; necesitamos que la instalación de un aire acondicionado lo haga un técnico profesional. ¿A qué nos referimos? Muchas veces les instalan el aire porque vieron un documental en YouTube o algún video, pero al final de cuentas lo instalan mal y ese minisplit falla, hemos tenido mucho problema con eso”.

RECOMENDACIONES A SEGUIR PARA MANTENER A SALVO EL HOGAR

Siguiendo con la recomendaciones que da el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán a la ciudadanía, el líder de los ‘apagafuegos’ hace un llamado a procurar tener en buen estado sus instalaciones eléctricas siempre, además de revisar los fogones de la estufa y conectores de aparatos pesados, pues comenta que entre mejores equipos tenga uno en el hogar, menor es la posibilidad de que un accidente se presente de la nada.

“La otra es revisar nuestras instalaciones eléctricas, no usar veladoras para nada y la instalación de gas revisarla constantemente; hay qué revisar constantemente sus conexiones, todo lo que va a la estufa, la conexión al regulador, del regulador al tanque y ver qué los reguladores, aunque son un poquito más caros, de preferencia tener de marca porqué son mucho más seguros”.

“También que la gente tenga buenas instalaciones de gas para que no tengan fugas dentro de sus casas, esas son las recomendaciones que les estamos haciendo”.