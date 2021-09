$!Son indígenas y afromexicanos, pero por no saberse el himno nacional, Migración los quiere deportar, denuncian

El Instituto Nacional de Migración detiene a indígenas y afromexicanos que no hablan español porque los confunde con migrantes centroamericanos , y hasta intenta deportarlos del País , dijo el encargado del Albergue y Comedor para Migrantes San Francisco, Asociación Civil, Lorenzo Salomón Cárdenas.

“Que porque no se sabía el Himno Nacional porque él no habla español estaba siendo amenazado por deportación, entonces un compañero de él, le trataba de traducir, le trataba de decir, entonces son los embates que ha tenido tanto la pandemia como esta política cada vez más agresiva de migrantes”, añadió el encargado del Comedor y Albergue ubicado en la Iglesia de San Francisco de Asís, en la Colonia Salvador Allende en este puerto.

La detención por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración fue porque no se sabía el Himno Nacional, porque no hablan español, estaban siendo amenazados con deportación.

“Ha incrementado bastante por la pobreza, por el desempleo que se ha generado y también muchos se han quejado que también Migración está deteniendo población indígena que no habla español, por ejemplo, de la zona mixteca , los ven chaparritos, morenitos, que no hablan español y les empiezan a cuestionar, incluso, hace poquito tuvimos alguien de Puebla que había sido detenido más de 36 horas en Migración”.

“A lo que estamos viendo en los medios, a lo que nos quejábamos de Estados Unidos y lo que estamos haciendo ahora (las autoridades mexicanas) sobre todo en el centro y sur del País, en el norte es más flexible y más ordenada la cuestión de aplicación de la política migratoria, realmente aquí no ha habido quejas (en Sinaloa)”.

En entrevista manifestó que por Mazatlán pasan también migrantes de diferentes Países y la población afrodescendiente es mínima, un 5 por ciento, lo mismo que la población LGTB, también la de mujeres.

“La mayoría, más del 80 por ciento son mexicanos, hundureños y guatemaltecos, en su mayoría hombres jóvenes, no ha habido un cambio tan radical como en otras zonas (del País) o por lo menos en lo que nos hemos percatado, nosotros tenemos aquí un registro puntual de todo lo que hacemos y atendemos”, dio a conocer Salomón Cárdenas.

Expresó que en el caso de migrantes de Haití están tomando bastantes precauciones, igual la población afromexicana y la población indígena mexicana, porque los están deteniendo “parejo”.

“Están tomando ellos bastantes precauciones, igual la población afromexicana y la población indígena mexicana porque se los están agarrando parejo, entonces eso sí sabemos que están tratando de pasar desapercibidos por esta cacería que hay, es una cacería racial”, expuso en la entrevista.

“La explicación de las tragedias raciales siempre se ha dado, por Migración, que usa los estereotipos, que habla de cierta manera, que se ve de cierta manera, incluso, algunos dicen que no huelen a mexicanos, yo no sé a qué chin... huele un mexicano, la verdad, entonces se están ahorita exacerbando esas cuestiones”.

Recalcó que ahorita están saliendo a flote todas estas actitudes racistas y clasistas aquí en México, independientemente sean de Haití o de cualquier otro lugar se fijan en el color de piel y la forma de hablar, como en el caso de los indígenas mexicano.

“No nos había tocado entrevistar por ejemplo a personas del Istmo, de Oaxaca, Chiapas, de la zona de la Península de Yucatán, de aquí del norte de Sinaloa que nos diga es que Migración me detuvo, cuando uno iba pensar que Migración está deteniendo a mexicanos o a indígenas o porque sean afromexicano, se ha detectado que hay bastante población afromexicana, en el último censo del Inegi es considerable, población que no habla español creo que en el censo del 2015 salió que 7 millones de mexicanos no hablan español”, continuó.

Por ejemplo, la cuestión de no saberse el Himno Nacional no es prueba de nada.