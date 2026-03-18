$!Son la introspección y la salud mental el eje de la obra literaria que Óscar García Osuna presentó en la FeliUAS 2026

En un contexto marcado por la incertidumbre emocional y social, el autor Óscar García Osuna presentó su libro “¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el alma en tiempos incierto”, durante el primer día de actividades de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS) 2026, en el Polideportivo de la UAS. Acompañado por Conchita Flores, Dolores Lizárraga, Mónica Medina, Elsy López y Alan Harrington, García Osuna compartió con la comunidad universitaria un mensaje centrado en la introspección, la autenticidad y la importancia de la salud mental. A lo largo de la presentación, Flores, Lizárraga, Medina, López y Harrington realizaron comentarios sobre la obra, destacando su enfoque sensible y reflexivo, así como la manera en que el autor logra conectar con experiencias humanas universales a través de relatos personales y análisis emocional. Por su parte, García Osuna explicó que su libro surgió como un proceso personal, incluso terapéutico, en el que buscó dar sentido a sus propias emociones en medio de un entorno donde predomina la exposición constante en redes sociales y la necesidad de aparentar bienestar. “Escribir este libro fue un proceso terapéutico, el cual hice para entender lo que estaba sintiendo. El libro queda como parte de tu historia, pero también puede tocar la vida de alguien más”, comentó.







El autor también comentó que en la actualidad muchas personas comparten aspectos de su vida que no necesariamente reflejan su realidad emocional, lo que genera una desconexión interna. En ese sentido, cuestionó la presión social por encajar en modelos ajenos y reiteró la importancia de asumir la individualidad, donde cada persona, es única e irrepetible, por lo que no tiene sentido vivir como una copia de alguien más. García Osuna compartió que esta obra nació como un “legado personal”, al cerrar un ciclo importante en su vida profesional, proceso que, aseguró, le tomó varios años preparar, ya que el aprender a despedirse con dignidad, desde el orgullo y el bienestar, es fundamental para avanzar sin cargas emocionales innecesarias. “Vivimos en un mundo que nos reta constantemente, pero muchas veces no ponemos los pies sobre la tierra para reconocer que necesitamos ayuda. Nos han hecho creer que debemos ser superhéroes, cuando en realidad somos seres humanos buscando estar bien”, declaró. En su diálogo con los asistentes, especialmente jóvenes, García Osuna abordó con claridad la problemática actual en torno a la salud mental, donde señaló que los niveles de ansiedad y depresión han aumentado de manera considerable, lo que atribuyó, en parte, a la presión social, la falta de autenticidad y el miedo a reconocer la vulnerabilidad. “Sentir no es malo, somos humanos, pero el problema es quedarnos estacionados en ese sentimiento. Se vale decir ‘me siento mal’, lo que no se vale es quedarse ahí sin buscar salir adelante”, comentó.





