$!Son negocios de comida los que más registran marcas para protegerlas: IMPI

En la Conferencia impartida por Bryan Millán, jefe del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, especificó el tipo de proyectos que más están solicitando este registro de marca y que son del giro de alimentos.
“Normalmente la mayoría son de alimentos, de alimentos preparados, también negocios locales como estéticas, que buscan de alguna forma buscar la formalidad, también de los microempresarios que le dan ese sentido jurídico de propiedad para cada uno de ellos, desde la persona que a lo mejor hace un sándwich, de la persona que te está haciendo las uñas, de que te está peinando, de la persona que te está haciendo roles de canela o sea toda cuestión de productos de alguna manera les da la certeza de crear un logotipo que les da identidad de su producto en específico”.
La charla la impartió a estudiantes de la carrera de comercio internacional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quienes les detalló la importancia del registra de la marca cuanto antes porque ante la intensidad de las redes sociales pueden perderlas.
Admitió que si ha crecido la cultura del registro del emprendimiento, sin embargo todavía hay que personas que desconocen como hacerlo.
“Hay muchas de las personas que todavía tienen desconocimiento de cómo registrar su marca y que es muy importante a través de estas pláticas que se están implementando por la Secretaría de Economía el dar la importancia de hacerlo, porque eso le da una certeza jurídica, legal de explotación del mismo para que de alguna manera en algún punto ellos puedan utilizarla y tener la certeza de que ese producto, ese logotipo, ese patente, ese modelo de utilidad sea para ellos mismos y que no llegue un tercero, de alguna manera y robarles la idea de su patente o de su registro de marca”, dijo.
Millán se dirigió a los jóvenes innovadores que aprovechen que mediante un convenio con la universidad el costo del registro será de tan solo 400 pesos con el descuento especial a los 2 mil 830 del costo normal al público.
También asistió Marco Gálvez, jefe de departamento técnico de competitividad.