$!Son negocios de comida los que más registran marcas para protegerlas: IMPI

En la Conferencia impartida por Bryan Millán, jefe del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, especificó el tipo de proyectos que más están solicitando este registro de marca y que son del giro de alimentos.

“Normalmente la mayoría son de alimentos, de alimentos preparados, también negocios locales como estéticas, que buscan de alguna forma buscar la formalidad, también de los microempresarios que le dan ese sentido jurídico de propiedad para cada uno de ellos, desde la persona que a lo mejor hace un sándwich, de la persona que te está haciendo las uñas, de que te está peinando, de la persona que te está haciendo roles de canela o sea toda cuestión de productos de alguna manera les da la certeza de crear un logotipo que les da identidad de su producto en específico”.

La charla la impartió a estudiantes de la carrera de comercio internacional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quienes les detalló la importancia del registra de la marca cuanto antes porque ante la intensidad de las redes sociales pueden perderlas.