’Son revisiones que forman parte del operativo’, señala SSP sobre acordonamiento en playas de Mazatlán durante el fin de semana

Luego del revuelo que generó el acordonamiento y cierre parcial de playas por parte de las autoridades de policiales, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón indicó que se trataron de revisiones coordinadas que se estarán llevando a cabo diariamente como prevención.

Mencionó que todas las fuerzas de seguridad están haciendo una labor conjunta para detectar cualquier objeto peligroso que pueda generar riesgos en los próximos días de Carnaval; esto como parte de una fase de vigilancia que se planeó hace tiempo.

”Son revisiones, siempre se van a hacer, se seguirán haciendo todos los días, lo que pasa es que, como les había mencionado, esto tiene dos fases; el plano operativo en esta ocasión nunca se había hecho con esa estructura, esta vez sí, se hacen revisiones, se harán barridos todos los días, y los acuáticos tienen esa instrucción. Tal vez no se vea tan grande, pero se hace para que no exista ningún objeto, algún arma, punta, cuchillo o algo que pueda generar un riesgo”, dijo Barrón Valdez.

”Todo eso nos ayuda a no hacerlo como se ha hecho en años anteriores, que se hacía el mismo miércoles, jueves, viernes, que se hacen esos barridos; en esta ocasión se hacen todos en conjunto. Lo que pasa es que ahora como estamos muy coordinados con lo que es Defensa, Marina, Guardia Nacional, pues se ve y se hace sentir como si hubiera un operativo en particular, pero eso en general siempre estamos pendientes a todo este tipo de situaciones”.

Recalcó que el equipo de la Policía Municipal sigue en constante movimiento a cualquier incidente que se presente, ya sea en colonias o en la zona turística; sin embargo, señaló que siguen existiendo reportes falsos que, aunque entorpezcan la vigilancia, se tienen que atender de inmediato.

”Nosotros siempre estamos pendientes, siempre estamos preparados, porque sabemos que se pueden dar este tipo de situaciones que no ayudan, al contrario, hacen sentir un temor infundado y nos hacen trabajar de más, nos distraen de nuestras actividades”.

”Muchas veces se generan bastantes reportes falsos a los que tenemos que acudir, como disparos, enfrentamientos, gente armada y pues son cuestiones que no podemos dejar, aunque sean muy recurrentes, no podemos dejar de atenderlas y no deja de distraerte aunque sean falsas”.



El jueves comenzará a verse la vigilancia en su mayor capacidad, señala

Jaime Othoniel Barrón Valdez mencionó que desde el día miércoles o jueves ya podrán verse desplegados por la ciudad los más de 3 mil elementos que apoyarán con la vigilancia en el puerto, pues así está marcado el plan de trabajo que organizaron desde hace semanas.

”Ya se va a empezar a reforzar los días más fuertes que son el día jueves, un día antes, entonces en la noche, pues ya se va a ver el mayor número de elementos, los tres mil elementos que se comenta son los que se cuenta estructurado y diseñado el plan operativo para esas fechas”, expuso.