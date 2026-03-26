Son robos de vehículos y motocicletas en Mazatlán una herida cotidiana: Regidora Maribel Chollet

Los robos de vehículos y motocicletas en Mazatlán dejaron de ser hechos aislados y se convirtieron en una herida cotidiana que está a la orden del día y no es justo que si se llega a recuperar la unidad se le quiera cobrar a la víctima para que la autoridad se la devuelva, enfatizó la Regidora Marbel Chollet Morán.

En su intervención en la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves, la también presidenta del PRI en Mazatlán agregó que los robos de ese tipo de unidades han estremecido a la sociedad.

”Hoy no vengo a hablar sólo de cifras frías, vengo a hablar del miedo con el que hoy vivimos en Mazatlán, vengo a hablar de algo que está doliendo a nuestra gente todos los días y que parece no tener fin: el robo y despojo de motocicletas y vehículos a la orden del día”, subrayó.

Pidió primero entender con sensibilidad que cuando a una familia le roban una motocicleta no le están quitando solamente una unidad, le están arrancando su patrimonio, le están arrebatando años de esfuerzo y jornadas de trabajo, horas extras, pagos semanales, sacrificios silenciosos y muchas veces el único medio con el que cuentan para ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o poner comida en la mesa.

”Lo más grave es que estos robos hace mucho que dejaron de ser hechos aislados, son una herida cotidiana: la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al cuarto trimestre del 2025 y publicada en enero del 2026 revela una realidad que no podemos maquillar, en Mazatlán el 52.8 de la población se siente insegura en su ciudad, más de la mitad de nuestro puerto vive con miedo, más de la mitad de Mazatlán siente que la calle ya no le pertenece al ciudadano honesto sino al delincuente”, subrayó.

”Y cuando revisamos los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado el panorama no mejora, se agrava y agudiza, en Mazatlán en lo que va del 2026 se han registrado 31 delitos de alto impacto, 474 delitos de alta incidencia, mil 445 delitos en general, la propia Fiscalía considera como delitos de alto impacto homicidio doloso, robo bancario, secuestro, violación y feminicidio, y dentro de los delitos de alta incidencia se encuentra precisamente el robo de vehículo junto con lesiones dolosas, robo a casa habitación, robo a local comercial y robo violento”.

Reiteró que el robo de vehículos ya forma parte central del problema de inseguridad y eso lo convierte en una emergencia patrimonial y social y la realidad que se vivió esta semana en Mazatlán así lo confirma, entre ellos un robo de motocicleta a mano armada en el malecón, un intento de robo de un vehículo a mano armada en el puente de la Colonia Salvador Allende donde resultó herida una mujer, además antier por la noche balearon a una persona en la Colonia Felipe Ángeles para ser despojado de su patrimonio, entre otros casos, algunos que no se denuncian ni salen en los medios de comunicación.

”La gente está hablando del síntoma más claro que es la desconfianza, porque la confianza se está rompiendo, porque después del robo no termina el trabajo, éste apenas comienza y es ahí cuando después del robo viene el miedo, la incertidumbre, la angustia, los trámites interminables, los gastos imprevistos, la pérdida de días de trabajo, el pago de deducibles si es que se cuenta con un seguro, el transporte alternativo, los gastos legales y administrativos”, subrayó Chollet Morán.

”En algunos casos el incremento de las primas del seguro, porque asegurar un vehículo aquí en Mazatlán resulta altamente costoso, finalmente en muchas ocasiones la necesidad brutal de volver a empezar desde cero, esta es una doble condena, primero te roba el delincuente y luego te desgasta el sistema y por si alguien todavía quiere minimizar este tema aquí están los números estatales, en los primeros dos meses de 2026 se registraron 915 denuncias por robo a vehículo en Sinaloa”.

Agregó que en el 2025 se cerró con 6 mil 931 carpetas de investigación por este mismo delito, igual cantidad de familias que han sido lastimadas en la entidad, 915 denuncias en este 2026 apenas en dos meses.

”Este no es un problema de percepción, estamos frente a una verdadera crisis, por eso desde este Cabildo lo digo con absoluta claridad, no es normal que en mazatlán te despojen de tu motocicleta en el malecón, no es normal que te persigan para quitar tu vehículo cuando vas rumbo a tu casa, no es normal que el trabajador honesto tenga más miedo de llegar a su colonia que el delincuente de actuar armado”, reiteró la dirigente del PRI en Mazatlán.

”Y tampoco es justo que si la autoridad logra recuperar la unidad todavía se le quiera cobrar a la víctima para recuperarla”.

Por ello dijo que con mucha sensibilidad y con total convicción se suma al respaldo de la iniciativa que se trabaja en el Congreso del Estado para que las víctimas de robo vehicular no se le cobren trámites, derechos, multas, pensión o cargos administrativos al momento de recuperar su unidad.

”Porque una víctima no puede ser revictimizada por el propio Estado, porque en Estado tiene una deuda con el ciudadano que ya pagó demasiado por el susto, por la pérdida, con el tiempo, con el daño emocional y económico, no se le puede volver a meter la mano al bolsillo a quien ya fue asaltado”, enfatizó Chollet Morán.