$!Sorprenden soldando en muelles pesqueros de Mazatlán y Capitanía los amonesta

Capitanía de Puerto realizó un operativo de revisión de permisos para efectuar trabajos de soldadura en los muelles del Parque Industrial Pesquero Alfredo Bonfil, con la finalidad de prevenir incendios en la flota camaronera.
Luis Antonio Barreiro Varela, Capitán de Puerto regional con sede en Mazatlán, sorprendió a trabajadores realizando trabajos de riesgo en los muelles pesqueros.
”Se les invitó a detener los trabajos hasta que cuenten con sus permisos”, explicó Barreiro Varela.
Así mismo, añadió, a los agentes navieros se les hará un apercibimiento.
Lo anterior porque se les ha dicho en diversas ocasiones que está prohibido realizar este tipo de trabajos que pongan en riesgo la vida y el lugar donde atracan cientos de barcos camaroneros y hay comercios activos en los costados.