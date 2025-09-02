$!Sorprenden soldando en muelles pesqueros de Mazatlán y Capitanía los amonesta

Capitanía de Puerto realizó un operativo de revisión de permisos para efectuar trabajos de soldadura en los muelles del Parque Industrial Pesquero Alfredo Bonfil, con la finalidad de prevenir incendios en la flota camaronera.

Luis Antonio Barreiro Varela, Capitán de Puerto regional con sede en Mazatlán, sorprendió a trabajadores realizando trabajos de riesgo en los muelles pesqueros.