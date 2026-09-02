Sorprendió a todos ataque a balazos contra director de Protección Civil de Mazatlán y a su colaborador: Alcaldesa

Al no existir amenazas previas, a todos los integrantes de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz los sorprendió el ataque a balazos en contra del coordinador de Protección Civil de Mazatlán y de su colaborador, aseguró la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“No, para nada (no le comentó de alguna amenaza previa), por eso a todos nos sorprendió en la Mesa de Seguridad, platicamos ahí en corto todas las atenciones que siempre tiene Óscar para nosotros, yo les comentaba que desde que yo llegué al Ayuntamiento siempre fue una persona que me daba consejos y me daba guía por ahí también”, añadió Osuna Zavala.

“Entonces les decía que se me hacía muy raro que estuvieran pasando estas cosas, apenas los fiscales que ellos revisen todo el suceso y cómo pasó y las pruebas, evidencias, todo lo que pasó ahí, ya que revisen ellos pues ya nos dirán (el móvil del atentado)”.

En entrevista la tarde de este miércoles momentos antes de encabezar el programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán, en la Colonia Reforma, de este puerto, exigió a la Fiscalía General del Estado que esclarezca estos hechos.

"Pues que esclarezca los actos, todo lo que pasó exactamente, no nos han informado nada, hasta ahorita nada (sobre si hay o no detenidos por estos hechos)", continuó.

Fue cerca de las 7:45 horas de este miércoles cuando de acuerdo con las primeras versiones, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta roja, atacaron a balazos al Coordinador Municipal de Protección Civil y al conductor de la camioneta oficial con la que se dirigía a la reunión de la Mesa Regional de Seguridad en mención en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, a unos 500 metros del lugar de la agresión, por lo que ambos resultaron lesionados por esquirlas.

“En la mañana nosotros que estuvimos ahí nos enteramos de lo que había pasado, inmediatamente lo platicamos ahí en la Mesa de Seguridad, lo que hicieron fue reforzar las estrategias que tienen ellos, los reconocimientos que tienen del área y pues yo les pedí mucho eso porque yo me enteré estando allá en la Mesa”, continuó Osuna Zavala.

“Inmediatamente le pedí a Carlos Mestiamec (Director de Servicios Públicos Municipales) que atendiera al director de Protección Civil y al muchacho que iba a un lado de él, su colaborador, que le diera la mejor atención y que fuera muy pronta y expedita para que ellos estuvieran muy bien”.

Precisó que le dijeron que ambos integrantes de la Coordinación Municipal de Protección Civil están muy bien, que resultaron con lesiones por esquirlas y un rozón.

“Afortunadamente me dijeron que están muy bien, que fue una esquirla y un rasguño, pero pues el susto, hay que ser empáticos con ellos y apoyarlos en todo lo que necesiten ellos, a mi me comentó que nada más fue como una así que le pasó, como un rasguño (el acompañante y conductor de la unidad) y Óscar tenía una esquirla por aquí también (en el cuello), pero fue todo”, dio a conocer.

“Yo nada más le mandé un mensajito a Óscar, le deseé todo lo mejor y también le comenté que si necesitaba algo que lo pidiera sin problema”.

Ante los rumores de renuncia del Secretario de Seguridad Pública Municipal y del director operativo de la Policía Municipal, dijo que no es así, dichas personas siguen en sus cargos.

"No, no, nada, todo sigue igual en el Ayuntamiento, no, a mí no me han comentado nada ellos, ellos siguen siendo el Secretario y el director de la Policía", reiteró la Alcaldesa.

También manifestó que no se ha reforzado la seguridad en el Palacio Municipal tras el ataque al personal de Protección Civil, personal del Ejército Mexicano siempre está en las mañanas rondando el Centro Histórico,.

“Yo en lo personal le pedí eso a los generales que siempre nos acompañan el Centro Histórico que nos lo cuidaran mucho por la cuestión turística”, subrayó..

También informó que en su caso trae la misma seguridad que antes de este miércoles, tiene la misma escolta de siempre y en el caso de los demás funcionarios públicos todo sigue normal.

“Sucedió esto, es una cosa sui generis, nunca me había pasado, pero pues hay que atenderla, hay que atenderla de todo a todo”, continuó tras el ataque pese a que en Mazatlán se tiene mucha seguridad por parte de elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

“Para mí fue sorpresivo, no hallo así como que si me preguntaran a mí no supiera decirle que tuviera alguna sospecha de alguien, eso ya lo tiene que ver la Fiscalía”.