El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, dijo que sospecha qué persona fue la que le falsificó su firma en el contrato por 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias Azteca Lighting, ya lo declaró ante la Fiscalía General del Estado donde interpuso la respectiva denuncia y en su momento lo dirá de manera pública.

Recordó que fue el julio pasado cuando interpuso la denuncia ante el Órgano Interno de Control y posteriormente ante la Fiscalía General del Estado a donde la ratificó, ya fue al peritaje, le hicieron las pruebas y compareció en dos ocasiones, la última de ellas en diciembre.

“Dice (la denuncia) contra quien resulte responsable, que se investigue, sí las tengo (las sospechas de quién le falsificó su firma) y aclaro: no es porque trate ahí de, no tiene nada que ver el Alcalde (ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres) en ese tema específico, no me consta, sí sospecho de otra persona”, continuó González Zataráin.

“Era otra persona que le hablaba muy cerquita al oído, yo sospecho de él, sí lo voy a dar en su momento (a conocer públicamente), yo lo hice ante la Fiscalía de quién sospecho, de quién sospecho, no lo puedo acusar porque no lo vi, me lo comentaron y sí ahí atando cabos, a mí me mencionaron una sola persona”.

El contrato por 400.8 millones de pesos en mención fue rescindido en el mismo 2022, de acuerdo con autoridades municipales en ese momento, pero entregaron 60 millones de pesos como anticipo, por lo que la Comuna presentó una denuncia en busca de recuperar ese dinero, de acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento.