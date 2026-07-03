Sostienen diálogo Colegio de Arquitectos de Mazatlán y Alcaldesa Minerva Osuna

En busca de mostrar su apoyo institucional y poner su trabajo a disposición del Municipio, integrantes del Colegio de Arquitectos de Mazatlán sostuvieron una reunión colaborativa con la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala, en pro de una comunicación permanente durante su estancia en el cargo.

Eduardo Lizárraga Lizárraga, presidente del Colegio, expresó que otro de los motivos de la reunión es felicitar a la ex Síndica Procuradora por su nuevo cargo, ya que además ella pertenece al gremio de los arquitectos, lo cual puede ayudar para mantener un diálogo constante que permita construir acuerdos y sumar esfuerzos por el Municipio.

“Nosotros venimos solamente a presentarnos como Colegio de Arquitectos de Mazatlán y a mostrar el apoyo a la Alcaldesa. Estamos con temas de nuestro colegio; ella también es una parte e integrante también, así que venimos a eso a felicitarla, saludarla y ver temas”, indicó Lizárraga Lizárraga.

“Venimos simplemente a ponernos a la orden con ella; obviamente a decirle que estamos para apoyarle y ayudarle, y la asesoría que requiera del Colegio o de los colegiados estamos para la orden”, añadió.

Sobre qué tipo de obras serían las más necesarias para darle un mejor desarrollo al municipio, el presidente de los arquitectos mencionó que se debe estar muy al pendiente de dar mantenimiento a obras de drenaje y canales pluviales; sin dejar de lado las construcciones en la zona turística

“Mira, obviamente, lo que vemos en la ciudad es acerca del drenaje, el agua y los canales pluviales; entonces, es cosa que tenemos que estar ahí al pendiente sobre eso y el mantenimiento constante en la ciudad y la infraestructura. Actualmente hay una tendencia, si es algo lenta, pero si hay una tendencia que va a la alza con el tema de las torres, pero poco a poco estamos recuperando esa perspectiva del puerto”.

En tanto, la Alcaldesa provisional destacó que la participación de los colegios de profesionistas representan aliados importantes para la administración municipal, al sumar experiencia, conocimiento técnico y propuestas que fortalecen la planeación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudadanía.