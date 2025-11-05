Sostienen reunión privada funcionaria de Sedatu e integrantes del Gobierno de Mazatlán

De manera privada y sin informar de los temas que se trataron, se realizó la mañana de este miércoles una reunión entre la coordinadora nacional de Representaciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Socorro Muñoz Martínez, e integrantes del Gobierno Municipal.

A su llegada a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno de Mazatlán en el Centro Histórico de la Ciudad, Muñoz Martínez manifestó que al término de la reunión programada para iniciar a las 10:00 horas, concedería entrevista a personal de medios de comunicación presentes.

Pero al concluir el encuentro, al igual que los demás funcionarios asistentes, salió por otra puerta y se retiró del lugar.

Al encuentro también acudieron el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, la directora de Obras Públicas Municipales, Cristina Ovalle Morales y el director de Bienestar y Desarrollo Social, Javier García, entre otros.

Tras la reunión que duró cerca de dos horas, Javier García se concretó a decir que se trató de una reunión técnica en la que se trataron varios temas, pero no estaba autorizado a informar públicamente de ello.

Por ello no se han dado a conocer temas como si la Sedatu retomará la construcción del complejo deportivo Marco Verde, en la Colonia Benito Juárez, que quedó sin terminar y abandonado en la anterior administración federal y del que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Mpya ha dicho que lo retomará para concluirlo con recursos estatales.