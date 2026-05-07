‘Soy morenista de corazón’, responde Estrella Palacios ante señalamientos

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, afirmó que es “morenista de corazón”, ante señalamientos de que en los últimos días no ha aparecido en sus redes sociales vistiendo alguna prenda con el color guinda característico del Movimiento Regeneración Nacional.

”Yo soy morenista de corazón, soy morenista afiliada y bueno, cada mes, es parte de la estrategia digital, eligen una fotografía de algún evento donde yo haya asistido y en este caso fue esa fotografía que eligieron”, señaló este jueves.

“Si se ponen a ver redes sociales cada mes van cambiando la foto, de hecho el mes pasado también salí de ese color (claro), entonces no tiene ningún mensaje, solamente decirle que en el Gobierno municipal no existen colores, yo gobierno para todas y para todos, pero obviamente que ustedes saben que yo pertenezco al Movimiento Regeneración Nacional y por supuesto que traigo bien puesta la camiseta y estoy contenta de llamarme morenista, y que estar en un gobierno que es de la transformación y regirme bajo los principios que tiene nuestro movimiento”.

En redes sociales, algunas personas consideran un supuesto deslinde de la Alcaldesa con el movimiento y el partido, su uso en días recientes de prendas de vestir que no son del color que identifica a Morena, ya que se da en la coyuntura de las acusacicones por parte de Estados Unidos en contra del ahora Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presunto narcotráfico y delito de armas.