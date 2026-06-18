$!Sports bars de Mazatlán toman la delantera en asistencia previo al México vs. Corea del Sur

MAZATLÁN._ A pesar de que distintos establecimientos del sector restaurantero y de entretenimiento en Mazatlán se prepararon para la transmisión del segundo encuentro de la Selección Mexicana dentro de la Copa Mundial de Futbol 2026, el ambiente previo al partido frente a Corea del Sur estuvo marcado por baja afluencia de consumidores, mientras los sports bars registraron mejor asistencia. En un recorrido realizado por zonas habituales de reunión para aficionados, como la avenida Gaviotas, la Camarón Sábalo y la Zona Dorada, se constató que los negocios dispusieron pantallas, sistemas de sonido, promociones y espacios habilitados para recibir tanto a locales como a visitantes. Sin embargo, a menos de 20 minutos del silbatazo inicial este jueves, la presencia de comensales era limitada, con mesas disponibles en la mayoría de los establecimientos y un flujo de llegada aún incipiente.





En algunos puntos de la ciudad se observó movimiento de personas en espera del encuentro, entre estos algunos hoteles, así como en medios de transporte turístico como las tradicionales pulmonías o aurigas, donde fue visible la presencia de aficionados vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, quienes buscaban un lugar para disfrutar del partido o se desplazaban hacia distintos establecimientos con transmisión. De igual manera, algunos espacios mostraron una mayor concentración de seguidores, pues en los denominados sports bars, que de forma habitual transmiten eventos deportivos, se registró una asistencia más activa y constante, con grupos de aficionados ya instalados para seguir el desarrollo del partido, a diferencia de otros negocios donde la llegada de clientes se mantenía gradual. De acuerdo con la dinámica observada, los restauranteros mantienen expectativas moderadas respecto al comportamiento de la afición, considerando que en este tipo de eventos la ocupación suele incrementarse conforme avanza el horario del encuentro o incluso durante los primeros minutos del mismo, aunque algunos establecimientos confían en que el flujo de clientes pueda repuntar conforme el juego genere mayor ambiente y expectativa entre los espectadores.





El contraste entre la preparación logística de los negocios y la baja afluencia inicial refleja un comportamiento cauteloso por parte del público, influido posiblemente por factores como la comodidad del hogar, la dispersión de la audiencia o la decisión de último momento para acudir a establecimientos públicos para disfrutar del encuentro. A pesar de esto, el sector restaurantero mantiene la expectativa de que el ambiente futbolero se consolide durante el transcurso del partido, lo que tradicionalmente representa un impulso temporal para la actividad comercial en restaurantes, bares y zonas turísticas de la ciudad.