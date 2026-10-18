SSP espera que detención de presuntos armeros reduzca homicidios en Sinaloa

MAZATLÁN._ La detención de presuntos armeros que, de acuerdo con las autoridades, se encargaban de reparar armas utilizadas por grupos delictivos, podría contribuir a reducir los homicidios en Sinaloa, consideró Sinuhé Téllez López.

El Secretario de Seguridad Pública estatal atribuyó estas capturas a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de Gobierno y señaló que en los operativos participaron la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

“Esto es parte de la estrategia de seguridad. El cuarto eje fundamental es la coordinación entre los tres niveles de Gobierno. En este trabajo específicamente la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa y el personal de la Policía Estatal llevaron a cabo esta importante detención”, comentó.

El funcionario sostuvo que los detenidos presuntamente desempeñaban una función relevante en la operación de grupos generadores de violencia, al encargarse del mantenimiento y reparación de armamento.

Por tal motivo, consideró que retirar de circulación a personas que realizan estas tareas podría tener un efecto en la incidencia delictiva, particularmente en los homicidios, aunque no presentó cifras que permitan anticipar el impacto de las detenciones.

“Creemos nosotros que con esta detención de estos generadores de violencia, y más por el rol que jugaban, que eran los armeros, el personal que les arreglaba las armas, pues se va a reducir un poco la incidencia delictiva, lo que es en el homicidio”, declaró.



Anuncian más detenciones en Mazatlán

El Secretario de Seguridad Pública también informó que un día antes de sus declaraciones se realizaron otras detenciones en Mazatlán, relacionadas, según las primeras identificaciones de las autoridades, con personas que presuntamente habían participado en homicidios recientes en el puerto.

Asimismo, indicó que los procedimientos para poner a los detenidos a disposición de las autoridades correspondientes todavía estaban en curso, por lo que no dio a conocer sus identidades ni mayores detalles sobre los casos.

“Más adelante les haremos del conocimiento de estas detenciones, que son generadores de violencia que en últimas fechas se habían identificado que habían estado cometiendo algunos homicidios aquí en el puerto de Mazatlán”, señaló.

Téllez López no precisó cuántas personas fueron detenidas en estos últimos operativos ni especificó a qué homicidios estarían vinculadas, señalando que esto es debido que la información se daría a conocer posteriormente, una vez que avanzara el procedimiento correspondiente.

De esta forma, las declaraciones se producen en un contexto de hechos violentos registrados en Mazatlán, donde las autoridades mantienen operativos y acciones coordinadas para identificar y detener a personas presuntamente relacionadas con delitos de alto impacto.