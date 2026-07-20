SSPM alerta por mensajes falsos de supuestas multas de tránsito en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los mensajes de texto enviados a diversos números telefónicos, en los que se notifica el supuesto cobro de una infracción a la Ley de Movilidad Sustentable, no son emitidos por la corporación preventiva.

A través de un comunicado, la SSPM señaló que este tipo de mensajes podría tratarse de un intento de fraude, por lo que corresponderá a la autoridad investigadora integrar la carpeta de investigación correspondiente para identificar el origen de esta actividad.

La SSPM recordó que, cuando personal de la Unidad de Vialidad detecta una infracción a la Ley de Movilidad Sustentable, las sanciones se aplican mediante boletas impresas, en las que se especifica el motivo de la infracción y se incluyen los datos del elemento que realizó el procedimiento.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhortó a la ciudadanía a ignorar estos mensajes y, sobre todo, a no abrir los enlaces adjuntos, ya que podrían utilizarse para el robo de información personal o financiera.