$!SSPM de Mazatlán no permitirá envases de cristal en playas

“Sí se va permitir consumir bebidas embriagantes, lo que no se va permitir es el acceso con envases de cristal, ¿por qué?, porque pasan a ser una arma, en envase de cristal pasa a ser un arma, un arma blanca, el cual lo quebras (sic), dejas los vidrios en la playa, se cortan las criaturas, se cortan las personas o lo pueden utilizar para otro tipo de cosas, en algún hecho de pleito, de riñas, entonces es por eso que no se les va a permitir la entrada con envases”, añadió Alfaro Gaxiola.

“Que no entren perros a la zona de playas por las popós y el hecho de que los sueltan, la gente no respeta, tienen que tener a sus perros amarrados y recoger la popó, pero no se respeta”, dijo San Juan Gallardo.

El titular de la SSPM también dio a conocer que la indicación del Alcalde José Manuel Villalobos Jiménez es seguir cuidando la sana distancia de los bañistas en las playas para prevenir contagios del Covid-19.

”La indicación del Alcalde es seguir cuidando la sana distancia con el ciudadano, por medio de los drones nos van a apoyar, vamos nosotros también a tener el Semáforo playero, a la entrada le vamos a estar dando indicaciones al ciudadano, al turista que nos apoyen con la sana distancia, con el uso del cubrebocas, cuando se vayan a bañar que se lo quiten, cuando salgan que se lo vuelvan a poner, estando en la playa lo deben tener puesto, esa es la indicación que vamos a andar dando”, reiteró Alfaro Gaxiola.

Añadió que cuando los bañistas salgan al malecón o vayan a alguna tienda deben llevar puesto el cubrebocas, es por el bien de ellos mismos, de los ciudadanos y de los turistas.

”Se le va a pedir tanto al turista como al ciudadano de casa que lo use, que es por el bien de todos, no va a pasar como en el estadio (de futbol), acuérdense que en el estadio es un evento en el cual hay reglas y ahí se le ha pedido al ciudadano que lo porte, que lo use por el bien de la salud de todos, ellos para que no lleven un contagio, para que ellos mismos no se contagien, aquí se le va llegar a la gente, al ciudadano y se le va a pedir siempre respetándole sus derechos amablemente que lo usen ya que es nuestro bien”, reiteró.

También pidió a los ciudadanos que si algún elemento de dicha corporación le pide alguna cantidad de dinero, que lo reporte, se tiene una oficina de Asuntos Internos que estará a disposición las 24 horas y los 7 días de la semana para cualquier denuncia del ciudadano.

Ni Racers, ni cuatrimotos ni caballos en playas

Además, expresó que no está permitido el ingreso de vehículos particulares, ni Racer, cuatrimotos ni caballos en la playa y ya por el área de malecón hay comercios y si se ve que están alterando el orden público o están jugando carreras con el mismo racer sí se va a detener a quien realice esa práctica, se les pondrá una infracción y lo que corresponda.

Para prevenir el ingreso y tránsito de personas armadas a la ciudad, el titular de la SSPM dio a conocer que se tienen puntos de revisión en las entradas y salidas de Mazatlán para detectar esa situación.

”Tenemos tapadas todas las entradas como las salidas por medio de los tres niveles de gobierno que estamos en apoyo, vamos a estar checando todo tipo de vehículos que ingresen y que salgan”, dijo Alfaro Gaxiola en entrevista tras ponerse en marcha el Operativo de Bioseguridad Nueva Normalidad Mazatlán 2021 la mañana de este miércoles por el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.